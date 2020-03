IL MARCHIO “PARMA GOLF SHOW” IN UNA GARA AMATORIALE AL GOLF DEL DUCATO

Share This





















Si disputerà sabato 28 marzo 2020, sul percorso “La Rocca” del Golf Del Ducato, a Sala Baganza (provincia di Parma), l’evento targato Parma Golf Show : momento clou per il prestigioso marchio dell’unico show italiano del golf, la cui veste in questa annata 2020 cambia leggermente orizzonti. Si tratta di una gara amatoriale che si disputerà sul prestigioso percorso situato sulle colline parmensi che si sviluppa su 18 buche per un totale di 5732 metri (par 72).

Il percorso La Rocca del Golf Del Ducato si trova nel cuore della Food Valley. Golf e gastronomia si fondono in un magico connubio. Fondato nel 1985 ai margini del parco naturale dei Boschi di Carrega a soli 10 minuti da Parma sorge tra boschi di querce e acacie, splendidi laghetti e un territorio dolcemente collinare che dà vita a uno straordinario parkland con panorami indimenticabili.

L’appuntamento per i golfisti dilettanti, come detto è fissato per sabato 28 marzo 2020 per una gara 18 buche stableford 2 categorie. Per iscriversi sarà necessario contattare direttamente alla segreteria del circolo parmense: larocca@parmagolf.it – tel: 0521.834037

La gara metterà in palio premi per il 1° lordo assoluto, 1° e 2° netto di ognuna delle due categorie, 1° netto lady 1° netto senior. I premi saranno offerti dal main sponsor di Parma Golf Show, Coppini Arte Olearia Aziende Agricole.

Azienda parmigiana, leader nella produzione e distribuzione dell’olio extravergine di oliva.

Da 70 anni Coppini Arte Olearia contribuisce a scrivere la storia di uno dei prodotti simbolo del nostro Paese, una storia fatta di ingredienti sani perché naturali, di personaggi coraggiosi perché lungimiranti, di prodotti buoni perché di qualità, di progetti ambiziosi perché rivolti all’innovazione. Fu nell’immediato dopoguerra che Amèrico Coppini, già Mastro Casaro di provata esperienza nella produzione del Parmigiano Reggiano, iniziò ad avvicinarsi con passione al mondo degli Oli di Oliva. Cominciò così un’avventura destinata a divenire un ottimo esempio di azienda virtuosa. Oggi “Coppini Arte Olearia” è un brand di riferimento a livello nazionale e internazionale per la produzione e distribuzione di extravergine di qualità certa e certificata, fornitore di importanti aziende alimentari italiane e multinazionali.

Coppini Arte Olearia vanta oltre 3mila olivicoltori che coltivano fedeli alla regola della qualità prima di tutto. Nella strutturata filiera dell’extravergine tre sono le anime – o brand – che completano l’identità delle bottiglie: la “Amèrico Coppini & figlio” che fornisce materia prima alle industrie, l'”Agricoltore Gentiluomo” che con il marchio “L’Albero d’Argento” arriva sulle tavole delle famiglie e la “Coppini Arte Olearia Aziende Agricole” che si rivolge alla ristorazione e ai negozi specializzati, in Italia e all’estero. Punto fermo, sempre, il controllo della qualità, dall’ulivo alla bottiglia.

Oggi, come nel 1946, l’azienda ha la stessa attenzione e la stessa cura per i suoi extravergini, dalle olive fino al prodotto finito e consegnato direttamente ai clienti, cura che garantisce anche attraverso la certificazione di rintracciabilità di filiera e la Carta di Identità che per prima ha voluto introdurre. Con l’obiettivo di affermare con chiarezza e trasparenza l’origine vera del proprio olio extravergine, nel 1988 nacque il progetto t.o.p. – Tracciabilità Origine Prodotto, attraverso il quale la Coppini Arte Olearia fu la prima azienda a riportare su ogni bottiglia di extravergine una vera e propria carta di identità, una certificazione dell’eccellenza del prodotto proposto, un autentico disciplinare interno che non lascia margini di errore. La Carta d’Identità, dal lontano 1992 (anticipando notevolmente le future indicazioni di legge), dichiara tutti i dati sull’extravergine: cultivar, anno di raccolta, classificazione organolettica certificata da un panel accreditato, profumo e sapore. Il progetto t.o.p. – Tracciabilità Origine Prodotto costituisce oggi la forte volontà della Coppini Arte Olearia di porsi al fianco delle DOP ed IGP per la promozione della trasparenza e della qualità certa e certificata.