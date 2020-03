Parma: 13 decessi e 155 casi di positività, mentre in regione i casi sono 8.500

Share This





















‘Percentuale in linea con i giorni passati’

Salgono a 8.535 i casi di positività in Emilia-Romagna, 980 più di ieri. Un aggiornamento, ha spiegato il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, che risente di un recupero dei tamponi fatti in passato e presenta “una percentuale in linea con i giorni passati, anche se non vediamo un decremento forte”. Le guarigioni sono 423, 74 in più dall’ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 892, 76 in più, con una età media di 80 anni. I pazienti in terapia intensiva sono 276, 7 in più da ieri.

fonte ansa