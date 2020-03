Sci: cancellate le gare di Are, Coppa del mondo a Brignone

Per l’emergenza coronavirus sono state annullate le gare di coppa del mondo di sci femminile previste nel fine settimana a Aare in Svezia. Per effetto di questa decisione Federica Brignone conquista la coppa del mondo. Lo rende noto la Federsci. Anche al Svezia si è arresa al coronavirus. Le tre ultime gare di coppa dl mondo donne in programma da domani a sabato ad Aare sono state cancellate. In questo modo l’azzurra Federicaa Brignone, prima italiana della storia, ha vinto la coppa del mondo visto che e’ al comando della classifica generale il cui punteggio e’ stato congelato ad oggi. Brignone ha vinto per la stessa ragione anche la coppa di gigante dopo aver già conquistato quella di combinata. L’annullamento è arrivato nel giorno in cui la Svezia ha registrato il primo morto per coronavirus.

La squadra italiana donne è la più forte del mondo. Con 4.069 punti la squadra femminile ha vinto infatti, risultato senza precedenti, la classifica per nazioni. E’ un primato che del resto si era ripetuto praticamente nel corso di tutta la stagione. Al secondo posto l’Austria, la grande sconfitta, con 3.815 punti. Terza al Svizzera con 3.753.

Secondo quanto si è appreso la decisione di cancellare le gare di coppa del mondo di sci femminile previste nel fine settimana a Aare è stata presa direttamente dalla Fis ed annunciata dal responsabile delle gare donne di coppa del mondo, l’italiano Peter Gerdol, nella consueta riunione dei capi squadra che si tiene alla vigilia di ogni gara. Gerdol ha spiegato che in relazione al coronavirus non c’erano le condizioni per disputare serenamente queste gare. Molte squadre – tra cui, come si è appreso, quelle di Norvegia, Germania ed Austria – avrebbero espresso fortissime preoccupazioni e riserve sulla partecipazione delle loro atlete. Il tutto mentre oggi è stata registrata in Svezia la prima vittima del coronavirus. Soprattutto mentre ad Aare si è diffusa la voce – che non ha trovato alcuna conferma ufficiale – di una sciatrice positiva al coronavirus.

l trionfo di Federica Brignone ed il primo posto dell’Italia nella classifica per nazioni femminile con 4069 punti, davanti a potenze mondiali come Austria e Svizzera, riempiono di legittima soddisfazione Gianluca Rulfi, direttore tecnico del gruppo Elite della FISI. E’il gruppo comprendente oltre a Brignone pure Sofia Goggia e Marta Bassino, le punte di diamante della nazionale italiana. “La vittoria di Federica rappresenta l’esito naturale della sua stagione disputata ai massimi livelli. Ogni classifica di specialità lo testimonia, è stata una battaglia sportiva serrata durata un’intera stagione, eravamo pronti a giocarcela anche in questa occasione di Aare” ha detto Rulfi. “Brignone raccoglie oggi quanto non ha raccolto negli anni passati, quando la sfortuna le ha voltato più volte le spalle. In senso generale è il successo del nostro progetto”, ha spiegato Rulfi: “Le atlete hanno ottenuto il massimo di quello che meritavano e la Federazione è stata brava a mettere a disposizione la struttura adatta. I segnali per il futuro sono ottimi da tutte le squadre: dalle giovani di slalom che stanno crescendo esponenzialmente, alle velociste, per arrivare alle nostre ‘senatrici’ che hanno dato il giusto esempio”.

fonte ansa