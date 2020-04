Coronavirus, tutto esaurito nelle spiagge della California

Share This





















Fortunati o incoscienti gli abitanti dell’Orange County, in California? Certo è che le spiagge di Huntington, in questo primo finesettimana di caldo quasi estivo, registrano il tutto esaurito. I numeri sono quelli da lockdown perché il distanziamento sociale – pare – sia obbligatorio anche qui. I bagnini sono impegnati a controllare che le migliaia di vacanzieri da weekend lo rispettino e che tutti indossino la mascherina. Avvenenti ragazze prendono il sole con il dispositivo di protezione sul viso con elegante disinvoltura. Altri giocano a beach-volley e creano lo sfondo perfetto per chi si diverte a scattarsi un selfie con mascherina.

fonte tgcom24