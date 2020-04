Share This





















Dal 27 aprile al via diversi cantieri in varie zone della città, ecco le strade interessate.

Modifiche alla viabilità per lavori ed interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi.

Sono previste alcune modifiche alla viabilità per lavori ed interventi di manutenzione straordinaria. Ecco i principali.

Rifacimento fondo stradale in strada Madonna dell’Aiuto: dal 27/04/2020 al 08/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, restringimento di carreggiata. Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di parcheggio adiacente, tratto di 300 metri circa prospiciente i civici 5 e 7, Centro polisportivo “F.Bellè”. Dal 11/05/2020 al 15/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti e diretti alle attività economiche esistenti, secondo le esigenze di cantiere. Istituzione del divieto di fermata, per tratti di volta in volta interessati sull’estensione di tutta la strada.

Modifiche alla viabilità in via Pietro Del Prato, per allaccio nuova utenza alla rete di teleriscaldamento: dalle ore 09:00 del 27/04/2020 al 10/05/2020, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, istituzione del divieto di circolazione (eccetto mezzi di cantiere). Istituzione del divieto di transito pedonale nei tratti di strada di volta in volta interessati dai cantieri (pedoni lato opposto). Istituzione del divieto di fermata in Via Del Prato – tratto ricompreso tra il civ.5 e l’intersezione con Borgo Carissimi. In Via Del Prato istituzione del senso unico alternato dal cantiere (adiacenza B.go Carissimi) a Via Emilio Casa e da Borgo Carissimi a Piazzale Salvo d’Acquisto e contestuale destituzione stalli di sosta ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. In Via Aurelio Saffi – lato Nord, da Via Emilio Casa ad intersezione Borgo Carissimi, istituzione del divieto di fermata e istituzione del doppio senso di circolazione. Borgo Carissimi – da Borgo delle Colonne a Borgo della Pace -inversione del senso di marcia con nuova direzione Sud verso Nord. Istituzione del divieto di fermata dall’intersezione con Borgo della Pace per un’estensione di 20 metri in direzione Sud. In Borgo Carissimi – da Via del Prato (cantiere a Borgo della Pace) – istituzione del senso unico alternato riservato a residenti e autorizzati. In B.go Delle Colonne – da b.go della Pace a via Del Prato – inversione del senso di marcia, con nuova direzione da Sud verso Nord. Destituzione degli stalli di sosta per motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di intersezione. In Via Emilio Casa, inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza da Sud verso Nord. In Borgo del Naviglio, inversione del senso di marcia, nuova direzione di percorrenza da Nord a Sud. Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con Borgo degli Studi. Dal 04/05/2020 al 10/05/2020 , dalle 00:00 alle 24:00, spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in ZTL posto in p.le Salvo d’Acquisto con contestuale destituzione della zona a traffico limitato nei seguenti tratti stradali: • Piazzale Salvo d’Acquisto; • Borgo del Naviglio • Borgo degli Studi • Strada Sant’Anna tratto compreso tra borgo degli Studi e borgo Retto. • Borgo Retto da Strada Sant’Anna a Piazzale Salvo D’Acquisto.

In viale Piacenza, rotatoria all’incrocio con strada Buffolara, rifacimento del fondo stradale. Dal 28/04/2020 al 30/04/2020, dalle 00:00 alle 24:00, istituzione del divieto di circolazione in Viale Piacenza – tratto ricompreso tra Via De Capelluti e Via Buffolara – e istituzione del doppio senso di circolazione. In Via De Capelluti – all’intersezione con Viale Piacenza – istituzione dell’obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti da Sud (Via Gramsci). In Piazzale Caduti del Lavoro – area di parcheggio adiacente rotatoria Via Buffolara/Viale Piacenza – destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

Rifacimento marciapiedi in via Marx, dal 27/04/2020 al 15/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, dal civ.3 al civ.5 – restringimento di carreggiata. Istituzione del senso unico alternato. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di fermata. Istituzione del divieto di transito pedonale non contestualmente sui due margini. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

Rifacimento fondo stradale in viale Rustici all’incrocio con vi Du Tillot: dal 27/04/2020 al 30/04/2020, dalle 00:00 alle 24:00, Ponte Dattaro – all’intersezione con Viale Rustici Via Montebello – all’intersezione con Viale Rustici – istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli. In Viale Rustici – intersezione Via Montebello/PonteDattaro/Viale Du Tillot – restringimento di carreggiata. Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. Spegnimento dell’impianto semaforico esistente. In Viale Rustici e Viale Du Tillot: istituzione dell’obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti rispettivamente da Nord e da Sud, alle intersezioni con Ponte Dattaro e Via Montebello. Istituzione del limite di velocità dei 30 km/h a partire da 70 metri dagli incroci rispettivamente con Via Montebello e Ponte Dattaro. Installazione di segnaletica verticale di indicazione degli attraversamenti pedonali esistenti. In viale Rustici – tratto ricompreso tra il civ.64 e 20 ml in direzione Nord – destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24. Destituzione corsia preferenziale bus in Via Montebello e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

Rifacimento sottoservizi acqua e gas in via Muratori incrocio con via Vitruvio: dal 27 /04/2020 al 09/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Muratori – all’intersezione con Via Vitruvio – istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Restringimento di carreggiata. In Via Polibio istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di sosta divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h. In Via Vitruvio – all’intersezione con Via Muratori – istituzione del divieto di circolazione. I residenti potranno accedere ai passi carrai entrando da via Marziale e piazzale Fedro.