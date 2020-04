Parma: anche a maggio LloydsFarmacie rinnova la consegna a domicilio gratuita di farmaci

Share This





















La consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci, d’intesa con il Comune di Parma, delle tre LloydsFarmacia in città prosegue anche per il mese di maggio.

Sulla scia del positivo riscontro ricevuto da parte dei cittadini (aumento del +120%, su base nazionale, delle consegne a domicilio nelle prime tre settimane di aprile rispetto allo stesso periodo di marzo), LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, d’intesa con il Comune di Parma, che proseguirà il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci anche per il mese di maggio attraverso le tre LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Parma e aderenti all’iniziativa: Farmacia Comunale Campioni (via Campioni, 6/A), Farmacia Comunale Fleming (via Fleming, 27), Farmacia Comunale Mille (aperta h24 365 giorni/anno, via dei Mille, 52/B)

Elenco delle 157 Lloydsfarmacia aderenti su territorio nazionale al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegnadomiciliare.

L’iniziativa viene ulteriormente rinnovata in considerazione del protrarsi dell’emergenza Coronavirus, sia pure in una fase di progressivo contenimento, e rinnova l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione, tanto più in una fase così delicata.

“Desideriamo rinnovare, giorno per giorno, il nostro grazie, il nostro impegno e la nostra vicinanza a tutto il sistemaPaese, in questa sfida così inedita e cruciale. Si tratta di un’Italia che ‘sa prendersi cura di sé’. Un’Italia in cui vediamo la speranza e la forza per affrontare insieme il presente e guardare al futuro.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per l’attivazione del servizio sarà sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico – 02 80011022 – che LloydsFarmacia ha scelto di mettere a disposizione per agevolare chi non avesse la possibilità di avere a disposizione dispositivi mobili oppure per chi avesse difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’APP.

Il numero 02 80011022 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il numero è dedicato esclusivamente a tutto ciò che riguarda il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e parafarmaci effettuato da Pharmap per le farmacie Lloyds indicate nell’elenco al link di cui sopra.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirarlo poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 199 LloydsFarmacia.

