Un accordo di collaborazione firmato dai sindaci Federico Pizzarotti e Marco Bucci.

Parma e Genova più vicine grazie all’accordo di collaborazione che è stato sottoscritto dai rispettivi sindaci: Federico Pizzarotti per la città ducale e Marco Bucci per l’ex repubblica marinara, nei giorni scorsi.

Ecco come le due città intendo migliorare e consolidare i rapporti che intercorrono tra le due realtà, attraverso le sottoscrizione di una dichiarazione di intenti comune con un valore sperimentale, in vista di una collaborazione duratura nel tempo.

La collaborazione nasce dal presupposto che sussistono profondi legami tra le città di Genova e Parma. Tali legami sono stati recentemente ravvivati e rafforzati. E proprio attraverso l’intensificazione dei rapporti reciproci sarà possibile dare seguito allo sviluppo economico, alle attività culturali e alla promozione turistica congiunta, con particolare riferimento agli itinerari verdiani e paganiniani.

Le azioni sinergiche intendono consolidare la conoscenza e l’integrazione fra i due territori, geograficamente vicini; tutelare, valorizzare e promuovere reciprocamente il patrimonio storico, artistico, culturale, turistico delle due città e dei territori di riferimento, con particolare attenzione ai due teatri lirici, Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Regio di Parma e a Palazzo Ducale.

L’accordo prevede, inoltre, di tutelare, valorizzare e promuovere reciprocamente il patrimonio paesaggistico-ambientale, artigianale, commerciale e enogastronomico nonché lo sviluppo economico turistico; proporre a livello internazionale un’offerta turistica complementare e integrata. Ma anche generare contaminazioni virtuose e condivisione di buone pratiche in una prospettiva di sviluppo socio-economico e individuare soluzioni qualificanti su tematiche interconnesse o di carattere comune.

“In questi anni abbiamo avviato tante amicizie e collaborazioni con diverse città italiane e straniere – commenta Cristiano Casa, assessore al Turismo del Comune di Parma – e abbiamo potuto toccare con mano l’importanza e la ricaduta in termini economici, culturali e sociali che queste belle sinergie hanno creato sulla nostra città e sul nostro territorio. La stessa cosa vale per questa nuova amicizia. È un grande onore poter collaborare con Genova una città con cui siamo accomunati da tanti aspetti a partire dalla musica di Giuseppe Verdi e Niccolò Paganini attraverso cui stiamo valutando delle collaborazioni tra i nostri teatri. Sono però anche città diverse e complementari e siamo convinti che potremo attivare azioni di marketing e di internazionalizzazione comuni utili ad attirare viaggiatori, a maggior ragione alla ripartenza post-coronavirus quando si punterà più sul turismo di prossimità e quando dovremo lavorare al riposizionamento sui mercati”.

L’ Ass.Gaggero del Comune di Genova dichiara “Abbiamo iniziato a dialogare con Parma su questo progetto ancor già che scoppiasse l’emergenza Coronavirus – spiega l’assessore allo sviluppo economico, turistico e marketing territoriale Laura Gaggero – e ora, in vista di una stagione estiva che si annuncia particolare per le limitazioni necessarie a contenere il diffondersi del contagio, questo accordo assume un significato particolare. Si tratta di una partnership strategica per entrambe le città, in un momento in cui lo sviluppo del turismo interno e di prossimità è la priorità”.

“Ci sarà un po’ di Genova a Parma e viceversa – conclude Gaggero –. Oltre che conoscere le bellezze architettoniche e naturali dei due territori, si potranno gustare le prelibatezze gastronomiche delle due regioni. Non dimentichiamo che uno degli ingredienti del nostro pesto è anche il parmigiano reggiano”.

L’attuazione agli obiettivi concordati prevede di svolgere sul proprio territorio azioni di promozione della città partner per gli aspetti: artistico, storico, culturale, paesaggistico-ambientale, artigianale, turistico, commerciale e enogastronomico. A questo si aggiunge la possibilità di promuovere azioni congiunte di comunicazione necessarie a veicolare la conoscenza, la specificità e le eccellenze dei rispettivi territori in ambito nazionale e sovranazionale e la realizzazione di iniziative che uniscano simbolicamente gli aspetti tipici della tradizione e della cultura parmigiana e genovese. L’obiettivo generale è quello di collaborare nella definizione di progetti di interesse comune.

Le due città, pertanto, intendo dare ampia pubblicità alle iniziative che verranno adottate e, a tale scopo, svilupperanno apposite azioni di comunicazione e promozione.