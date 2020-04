Parma, migranti donano i loro soldi agli ospedali: il sindaco ringrazia sui social

Share This





















“Ciao nostro caro Paese Italia, Paese di pace, tu che ci hai salvato la vita, tu che ci hai accolto, tu che ci hai ospitato e adottato”. Comincia così la lettera con la quale un gruppo di migranti togolesi della onlus Svoltare ha accompagnato la donazione di 510 euro alla Fonazione Munus, che sta raccogliendo fondi per sostenere gli ospedali di Parma, Fidenza-Vaio e Borgotaro impegnate nell’emergenza coronavirus. “Oggi – continuano i migranti – sei in crisi contro un nemico invisibile e non abbiamo la forza per combattere questa epidemia; ma solo il bene dell’Italia è il nostro bene e il male dell’Italia è il nostro male”. E per questo hanno deciso di inviare il loro denaro. Un gesto che ha commosso il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che ha condiviso sui social la loro lettera: “500 euro di donazione. E’ tutto quello che hanno, ma vale più di tutto l’oro del mondo”, ha commentato.

fonte tgcom24