Per la prima volta diminuisce il numero degli attualmente positivi

Share This





















Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Per la prima volta il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo, però, a fronte di un numero di tamponi eseguiti minore di ieri, 41.400 circa contro gli oltre 50 mila di 24 ore fa.

Sale a 181.228 il totale degli italiani colpiti da coronavirus. Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Oggi dunque sono più i guariti e i deceduti rispetto ai nuovi casi, per cui per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo, però, a fronte di un numero di tamponi eseguiti minore di ieri, 41.400 circa contro gli oltre 50 mila di 24 ore fa. Che il trend sia comunque incoraggiante lo dimostra il calo, per il sedicesimo giorno di fila, delle terapie intensive: altri 62 posti liberati, con un totale di 2.573 (solo due settimane fa si superavano i 4.000). Calano anche i ricoveri ordinari, di 127 unita’, scesi quindi a 24.906. Le persone in isolamento domiciliare invece sono 108.237. Ultimi dati in Lombardia In Lombardia oggi i casi positivi al coronavirus registrati sono stati 735, con 163 decessi. Il totale arriva a 66.971 casi e 12.376 decessi. Questi i dati resi noti durante la quotidiana diretta Facebook di aggiornamento sull’emergenza coronavirus, fatta dalla Regione. Ieri in Lombardia c’erano stati 856 nuovi positivi e 163 morti Nella Città metropolitana di Milano i casi positivi al coronavirus registrati oggi sono stati 287, di cui 160 nel capoluogo. Questi i dati forniti dalla regione Lombardia. A Bergamo l’aumento e’ stato di 49 casi (10.738), a Brescia 58 (12.004), a Como 62 (2.550), a Cremona 74 (5.491), a Lecco 8 (2.080), a Lodi 16 (2.740), a Monza e Brianza 59 (4.157), a Mantova 8 (2.913), a Pavia 59 (3.641), a Sondrio 4 (960) e a Varese 38 (2.196). Calano ancora i pazienti affetti dal coronavirus nelle terapie intensive. Oggi il dato registra -21, col totale che scende a 901. In calo anche i ricoverati di 204 unità, a 10.138. I tamponi effettuati sono stati 6.331: il totale sale a 270.486. Questi i dati forniti dalla Regione nel corso della consueta diretta Facebook per fare il punto della situazione.