Sorpresa in arrivo per i possessori di cani

Sta iniziando in questi giorni, per i possessori di cani iscritti alla anagrafe canina del Comune di Parma,la consegna di una dotazione di sacchetti per le deiezioni canine.

Una sorpresa in arrivo per i padroni dei cani iscritti alla anagrafe canina

Sta iniziando in questi giorni, nei quartieri residenziali della città compresi fra la circonvallazione interna e l’anello delle tangenziali, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata che terminerà entro Luglio, mentre nella zona forese, in Centro Storico e in Oltretorrente la medesima è prevista per Novembre/Dicembre. Che ci azzecca con Fido? Semplice: ai possessori di cani iscritti alla anagrafe canina del Comune di Parma, assieme ai sacchi per la raccolta differenziata verrà consegnata una dotazione di sacchetti per le deiezioni canine.

“​La raccolta delle deiezioni canine è un passo di civiltà come quello della raccolta differenziata, sono rifiuti che vanno correttamente smaltiti. Questa dotazione vuole essere un incentivo per tutti i possessori di cani a prestare attenzione al decoro e alla pulizia della nostra città” dichiarano l’ Assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci e l’Assessora all’Ambiente Tiziana Benassi.

Nel caso che l’utente risulti assente, la dotazione verrà lasciata presso la residenza dell’utente insieme ai sacchetti per la raccolta differenziata.