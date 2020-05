Bill Gates chiama il premier Conte: cooperazione nella lotta al coronavirus

In particolare, il Presidente Conte ha ribadito “l’intenzione italiana di tenere bene in evidenza queste tematiche nell’agenda del G20 del 2021, di cui il nostro Paese assicurerà la Presidenza, elemento questo fortemente sostenuto da Bill Gates anche nella prospettiva di fornire adeguata tutela a quei Paesi in via di sviluppo che dovessero risultare colpiti dalla pandemia e meno attrezzati a farvi fronte”. Il Presidente Conte e Bill Gates “si sono congedati impegnando a tenersi in stretto contatto nel corso delle prossime settimane. Il Presidente del Consiglio ha invitato Bill Gates a Roma non appena le condizioni lo consentiranno”.

fonte tgcom24