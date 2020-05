Share This





















“Fare il pieno” sarà più rapido, agevole e smart. In arrivo altre 51 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche.

Per gli e-driver di Parma sarà molto più facile effettuare la ricarica elettrica dei propri veicoli. Iren Mercato, attraverso IrenGO, ha in gestione a Parma le 11 stazioni di ricarica per auto elettriche precedentemente esercite dal distributore locale nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato nel 2013 con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Parma.

Queste stazioni stanno per essere completamente rinnovate mediante l’installazione di nuove infrastrutture più performanti e tecnologicamente avanzate. Le nuove infrastrutture presentano due prese a ricarica rapida con una potenza disponibile fino a 22kW cadauna in corrente alternata. Inoltre, la nuova rete di ricarica sarà comodamente accessibile attraverso l’utilizzo di mobile APP o di una card dedicata.

Le prime stazioni così rinnovate sono state messe in servizio in largo Calamandrei, via Kennedy, via Passo Buole, via Spinelli e in piazzale Rondani. Il servizio di ricarica su queste prime stazioni sarà fornito gratuitamente a tutti i clienti in via promozionale fino a giugno 2020. Nel corso del 2020, Iren proseguirà nell’installazione di altre colonnine di ricarica in città che saranno localizzate in borgo San Vitale, via Monte Altissimo, via Dante, via Abbeveratoia, viale Vittoria e nel cortile del parcheggio Du Brassè. Complessivamente saranno 11 le stazioni di ricarica completamente rinnovate ed aggiornate.

A fronte del rinnovamento delle colonnine di ricarica, il Comune di Parma prosegue nelle attività di sviluppo del piano di mobilità elettrica che riguarda una serie di molteplici azioni combinate finalizzate a promuovere ed agevolare l’utilizzo di modalità di spostamento ecocompatibili che rappresenteranno sempre di più il futuro delle città.

“In questa ottica – spiega l’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi – la Giunta Comunale ha approvato lo scorso novembre il progetto di sviluppo delle infrastrutture elettriche di ricarica auto prevedendo una distribuzione di ulteriori nuove 51 colonnine supertecnologiche e performanti da aggiungersi alle 11 colonnine IREN attive. È seguito un bando pubblico ed una recente assegnazione delle 51 nuove installazioni a due operatori che daranno il via ai lavori durante l’estate. Sul territorio comunale si prevede così di poter avere funzionanti dopo l’estate ben 62 colonnine, di cui la maggior parte consentiranno una ricarica rapida del veicolo in massimo 2 ore ed alcune superapide in 30 minuti. Questo ha mosso anche un importante progetto insieme ad IRETI per la revisione e potenziamento dell’elettrificazione cittadina che porterà alla strutturazione di nuove cabine di trasformazione”.

“La sostituzione di queste stazioni di ricarica conferma il sostegno di Iren al territorio, che passa anche attraverso lo sviluppo di modelli di mobilità innovativi e sostenibili, con forte attenzione all’ambiente e caratterizzati da un impegno strategico a supporto della ripartenza del Paese per uscire quanto prima da questo delicato momento di emergenza”. Sottolinea Gianluca Bufo, Amministratore Delegato Iren Mercato.

IrenGO è il progetto della mobilità elettrica e sostenibile di Iren a livello nazionale e, oltre alle stazioni di ricarica, anche a Parma è molto di più. Dal 2018 Iren è impegnata nella diffusione di prodotti e servizi per la mobilità sostenibile: a tutt’oggi Iren ha complessivamente sostituito circa 400 mezzi a combustione interna con altrettanti mezzi elettrici e ha installato quasi 200 stazioni di ricarica sulle proprie sedi. Solo sulla sede di Parma sono oltre 70 i mezzi elettrici in servizio e più di 100 quelli in Emilia. L’impegno di Iren non si ferma qui, infatti si prevede di convertire all’elettrico fino al 30% delle vetture aziendali e dei mezzi per i servizi ambientali entro il 2024.

I prodotti IrenGO sono disponibili presso i punti Iren di Parma in via Dante e Strada S. Margherita dove cittadini ed aziende possono trovare risposte alle proprie necessità per la mobilità leggera e per la ricarica dei propri mezzi elettrici. La proposta IrenGO si completa con una vasta offerta di e-bike e monopattini elettrici e anche soluzioni vantaggiose di noleggio di un’ampia gamma di vetture elettriche. Per informazioni è possibile consultare il sito www.irengo.it, dove è possibile reperire informazioni e dettagli riguardo l’offerta e-mobility del Gruppo.