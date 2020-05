Coronavirus, Codacons denuncia Fedez per la raccolta fondi | Gravi accuse al rapper che replica: “Omicidio no?”

Il Codacons ha depositato formale denuncia contro Fedez alla Procura di Roma. Il rapper dovrà rispondere dei reati di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati: un lunghissimo esposto dove si elencano gli illeciti che il cantante avrebbe commesso contro l’associazione dei consumatori e il suo presidente Carlo Rienzi. Fedez ha replicato con dei video sui propri profili social dichiarandosi “basito” e replicando punto per punto: “Non è una guerra fra me e il Codacons, si sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su Gofundme, forse non sanno che è la piattaforma più usata al mondo per le raccolte”. E poi ironizza su un acquisto online: “Perché non propongono il 41bis? E perché non mi accusano anche di omicidio?”.