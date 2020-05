Coronavirus, i malati in Italia scendono sotto quota 100mila: 195 le vittime in un giorno, 1.225 i nuovi guariti

Il numero dei positivi sale di 577 nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove si contano 63 decessi in più e 195 ricoverati in meno. Identico il numero dei malati che si trovano in terapia intensiva (532), mentre i dimessi sono stati 697, per un totale di 53,470 dall’inizio dell’epidemia. In totale nella regione si contano 78.105 casi e l’incremento maggiore giornaliero è nella provincia di Milano, con 186 positivi in più.