Coronavirus in Europa, calano i decessi in Spagna e Germania

Il ministro della Salute della Spagna, Salvador Illa, ha confermato oggi altri 164 decessi. Si tratta del numero più basso dal 18 marzo. In totale il Paese ha perso per il coronavirus 25.264 persone, mentre in numero dei contagiati è 217.466. La Germania torna a registrare meno di cento decessi al giorno per il Coronavirus, mentre i contagi totali, ora 162.496, sono saliti di 793 unità in 24 ore, un aumento in significativa diminuzione rispetto al giorno precedente, quando i nuovi contagi erano stati 1.639. Questo il bilancio fornito oggi da Robert Koch Institut. La cifra totale dei decessi è di 6.649: 74 le persone morte nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19, contro i 94 di sabato e i 193 di venerdì. In Francia altri 135 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato giornaliero più basso dal 22 marzo scorso, che porta a 24.895 il totale dei decessi. Il numero delle persone ricoverate sono 5.815, pari a +345 rispetto a ieri, di cui 3.819 in rianimazione. Parigi: no quarantena per arrivi da Paesi Ue, Schengen e Gb L’Eliseo ha annunciato che non devono sottoporsi a quarantena le persone che arrivano in Francia provenienti “dall’Ue, lo spazio Schengen o il Regno Unito”. Sabato il ministro della Salute, Olivier Veran, aveva affermato che l’auto-isolamento, previsto nel disegno di legge che estende lo stato di emergenza sanitaria, sarebbe stato applicato “alle persone che entrano nel territorio nazionale o che arrivano da un Territorio d’oltremare” o dalla Corsica. La Gran Bretagna registra altri 315 decessi di persone contagiate dal coronavirus, per un totale di 28.446 morti. Il numero delle vittime di oggi è comunque di gran lunga inferiore alle 621 di ieri. I nuovi contagi sono 4.339, per un totale di 186.599 malati accertati. Sono oltre 5.000 le persone morte in Olanda per il coronavirus. L’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente ha riferito oggi di altri 69 morti, che portano a 5.056 il totale dei decessi, e di nuovi 335 casi di positività, per complessivi 40.571 contagi.

fonte rai news