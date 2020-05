Coronavirus, in Italia per la prima volta i guariti superano i malati | Oms: “Prepararsi alla prossima pandemia”

“La pandemia di Covid-19 alla fine passerà, ma non si potrà tornare alla situazione di prima, al ‘business as usual’. Non possiamo continuare a correre per finanziare il panico, dobbiamo preparaci lungo la strada”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. “Mentre lavoriamo per rispondere a questa pandemia – ha sottolineato – dobbiamo anche lavorare di più per prepararci alla prossima. Adesso abbiamo l’opportunità per gettare le basi per sistemi sanitari resilienti nel mondo”.