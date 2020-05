Coronavirus, negli Usa 2.448 morti in 24 ore. Il virus dilaga in America Latina

Share This





















In Russia sesto giorno con oltre 10.000 casi. Positivo un ministro peruviano. Da Buenos Aires partito un volo diretto a Roma con un centinaio di italiani. Johnson: ‘Gb abbia lo stesso coraggio dimostrato durante la II Guerra Mondiale’

STATI UNITI – Sale il numero dei morti a causa del coronavirus: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dato della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. “In ogni passaggio di questa pandemia il presidente Trump ha ignorato gli esperti, sminuito la minaccia posta dal Covid-19 e ingannato gli americani. E ora stiamo tutti pagandone il prezzo”: cosi’ il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden su Twitter.

REGNO UNITO – La risposta del Paese alla pandemia richiede lo stesso sforzo e coraggio dimostrato dall’esercito di Sua Maestà durante la Seconda Guerra Mondiale: lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in occasione del 75/mo anniversario della fine del conflitto. In una lettera ai veterani, riporta Sky News, Johnson si lamenta che il Paese non potrà celebrare questo anniversario con parate e feste in strada a causa del coronavirus. “In questo anniversario, siamo impegnati in una nuova lotta che richiede lo stesso spirito di sforzo nazionale che voi avete esemplificato 75 anni fa”, scrive il premier.

RUSSIA – Nelle ultime 24 ore 11.231 nuovi casi di Covid-19: si tratta del numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Lo riporta la task force russa anticoronavirus. I contagi accertati in Russia sono in totale 177.160 mentre ufficialmente le vittime del nuovo virus dall’inizio dell’epidemia sono 1.625, di cui 88 decedute nel corso dell’ultima giornata. La Russia è il quinto Paese al mondo per casi di Covid-19 accertati, secondo la John Hopkins University.

AMERICA LATINA – E’ in netta ascesa il bilancio delle vittime del coronavirus nella regione dove, in meno di 24 ore, i contagi sono aumentati di ben 20.000 unità ed i morti di 1.400. E’ quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’ANSA riguardante 34 nazioni e territori latinoamericani. Secondo i dati a disposizione, sono 320.229 i casi confermati in America Latina nella regione, a cui si aggiungono 17.4348 morti. Il BRASILE si conferma il Paese maggiormente colpito con oltre il 40% dei contagiati (135.693) ed oltre la metà delle vittime fatali (9.190). Seguono, con più di 5.000 contagi, PERU (58.526 e 1.627 morti), ECUADOR (30.298 e 1.654) e MESSICO (29.616 e 2.961). Il ministro dell’Agricoltura peruviano Jorge Montenegro è risultato positivo al Covid-19 ed ha cominciato una fase di isolamento domiciliare a Lima.

Un volo speciale della compagnia Aerolineas Argentinas è partito ieri sera dall’aeroporto internazionale di Ezeiza, a Buenos Aires, diretto a Roma, con a bordo un centinaio di italiani da tempo bloccati in ARGENTINA dalla pandemia di coronavirus, oltre ad un piccolo numero di argentini e spagnoli residenti in Italia. Arriverà a Fiumicino nel corso del pomeriggio di oggi. L’operazione, la sesta da Buenos Aires dal 16 marzo, è stata organizzata come le altre da ambasciata e consolati italiani in Argentina, nell’ambito di un piano coordinato dall’Unita’ di crisi della Farnesina che finora ha permesso il rimpatrio in Italia di oltre 1.160 persone.

