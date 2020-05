Lanciata la Crew Dragon, inizia una nuova era spaziale

Share This





















Dopo 9 anni, con la capsula di Elon Musk

Lanciata da Cape Canaveral con due astronauti a bordo la capsula Crew Dragon della SpaceX: dopo 9 anni gli Stati Uniti ritrovano la capacità di portare uomini in orbita grazie ai privati. Lanciata per conto della Nasa dall’azienda di Elon Musk, la capsula sta portando verso la Stazione Spaziale i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50) nella missione Demo2, che apre la via ai voli di serie della Crew Dragon

Il lancio è avvenuto dalla storica rampa 39/A del Kennedy Space Center dalla quale sono partite le missioni Apollo dirette alla Luna e quelle dello Space Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale. A breve è atteso il rientro a Terra del primo stadio del razzo Falcon 9 della SpaceX, che con questa missione ha affrontato l’ottavo lancio dall’inizio del 2020.

Nel frattempo la capsula prosegue il suo viaggio che, a circa 20 minuti dal lancio, l’ha portata a sorvolare l’Italia, dove per un paio di minuti è stata ben visibile come un puntino luminoso dalle regioni del Nord-Est, L’arrivo alla Stazione Spaziale è previsto dopo circa 20 ore e la manovra di aggancio è attesa alle alle 16,27 del 31 maggio; poco più di due ore dopo, alle 18,45, è prevista l’apertura del portello. Ad accogliere Hurley e Behnken a bordo della Stazione Spaziale ci saranno l’americano Chris Cassidy e i russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner.

“E’ incredibile”: e’ il primo commento fatto da Donald Trump assistendo accanto al suo vice Mike Pence – entrambi senza mascherina – allo storico lancio della navetta Crew Dragon della SpaceX. “Non e’ che l’inizio. Dei veri geni, nessuno lo fa come noi”, ha osservato il presidente, aggiungendo che le imprese americane nello spazio saranno “una delle cose piu’ importanti che abbiamo mai fatto”. “Oggi e’ cominciata una nuova era di ambizioni americane”, ha detto Trump al Kennedy space center, dopo aver assistito allo storico lancio, definendolo un “coraggioso e trionfante ritorno americano tra le stelle”. Donald Trump ha tributato un omaggio particolare a Elon Musk, il visionario patron di SpaceX, “la prima societa’ privata al mondo a mandare uomini in orbita”, ha detto parlando al Kennedy Space center suscitando l’applauso del pubblico.

IL VIDEO

Dalla Stazione Spaziale la foto della rampa di lancio

La rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center fotografata dalla Stazione Spaziale (fonte: Ivan Vagner, Roscosmos)

La foto della rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center da cui si è preparata a partire la capsula Crew Dragon della SpaceX è stata scattata dalla Stazione Spaziale e postata su Twitter dal russo Ivan Vagner, che fa parte dell’equipaggio con il collega Anatoli Ivanishin e l’americano Chris Cassidy.

“Vi aspettiamo” ha scritto Vagner ai colleghi della Crew Dragon Doug Hurley e Bob Behnken. “Ieri abbiamo sorvolato Cape Canaveral e ho catturato la foto della leggendaria rampa di lancio 39/A . Ora – ha scritto Vagner – il primo veicolo commerciale con equipaggio del mondo è pronto al lancio”.

Gli astronauti arrivati alla rampa lancio

Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken sono arrivati alla rampa di lancio a bordo della Tesla bianca con il logo della Nasa. L’auto di Elon Musk ha sostituito il tradizionale pulmino color argento che finora aveva accompagnato generazioni di astronauti.

Prima di prendere l’ascensore per raggiungere la capsula e affrontare le ultime operazioni prima del lancio hanno, come da tradizione, qualche minuto per una pausa alla toilette. Accompagnati dal personale addetto agli ultimi controlli, con tute nere con un numero bianco sulla schiena, anche queste probabilmente ispirate al mondo dei supereroi, come le tute di Hurley e Behnken, disegnate dal costumista Jose Fernandez.

Gli astronauti nella capsula, chiuso il portello