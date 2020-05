Share This





















Alcune modifiche alla viabilità per il prossimo periodo per lavori di asfaltatura e manutenzione.

Sono previsti, nel prossimo periodo, alcuni rilevanti lavori di asfaltatura stradale e manutenzione in diverse strade cittadine che comporteranno le seguenti modifiche alla viabilità.

Fino al 22 maggio 2020, dalle 00:00 alle 24, restringimento di carreggiata e divieto di fermata su entrambi i lati in viale Toschi (nei tratti di volta in volta interessati), in viale Mariotti (nel tratto ricompreso tra viale Toschi e via Pigorini) e nella rotatoria all’intersezione tra viale Toschi/viale Mariotti/ponte Verdi

Dal 4 al 12 maggio 2020, dalle 00 alle 24, restringimento di carreggiata in viale Maria Luigia con destituzione degli stalli di sosta e contestuale divieto di sosta, con rimozione forzata 0-24, su entrambi i lati. In viale Caprera restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. Istituzione del divieto di circolazione sull’intersezione con via Teano, quando interessata dai lavori. In via Teano istituzione del senso unico alternato. Gli interventi sulle strade Caprera e Maria Luigia non saranno contestuali.

Dalle ore 9 del 4 maggio al 6 maggio 2020, istituzione del divieto di circolazione, dalle 00 alle 24, in via Martiri Liberazione civ. 155. Il traffico sarà deviato su strada Viazzolo Alto e strada Mulattiera Superiore.