Dal 5 al 14 giugno 2020 aprono i bandi per la richiesta dei Buoni di Servizio Comunali e per i Contributi Regionali FSE per i Servizi Estivi.

Per i Servizi Estivi 2020 la domanda dei Buoni di Servizio Comunali per bambini e ragazzi dai 6 -14 anni e dei Contributi Regionali FSE della Regione Emilia Romagna per bambini e ragazzi dai 3 anni (nati nel 2017) ai 13 anni, potrà essere presentatadal 5 al 14 giugno 2020 esclusivamente online sul sito del Comune di Parma, sezione Scuola – Servizi Educativi – Centri Estivi, all’indirizzo https://www.servizi.comune.parma.itutilizzando le credenziali FedERA o SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

In mancanza di tali credenziali d’accesso, sarà necessario richiedere le credenziali SPID, consultando il sito www.servizi.comune.parma.it sezione Credenziali SPID.

I requisiti anagrafici, quelli relativi al valore della attestazione ISEE 2020 (in mancanza è valida anche quella del 2019) e alla posizione lavorativa dei genitori dell’utente, sono specificati nei bandi pubblicati sul sito del Comune di Parma sezione Scuola – Servizi Educativi – Centri Estivi oppure sezione Atti e Bandi – Avvisi pubblici in corso.

L’assegnazione delle agevolazioni economiche sarà indipendente dall’ordine cronologico di presentazione delle domande.

I buoni di servizio comunali e i contributi regionali per i Centri Estivi non saranno distribuiti direttamente agli utenti, ma in quanto Buoni di servizio elettronici, verranno trasmessi su supporto informatico agli enti gestori dei centri estivi.

Una volta conosciuto l’esito dell’avvenuta assegnazione, gli utenti potranno iscriversi a tariffa agevolata al Centro Estivo accreditato prescelto, pagando direttamente all’ente gestore l’eventuale differenza tra il valore dell’agevolazione economica e il costo totale del servizio.

Le agevolazioni economiche potranno essere utilizzate esclusivamente presso i centri estivi accreditati il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Parma sezione Scuola – Servizi Educativi – Centri Estivi.

L’elenco potrà essere modificato a causa delle avvenute variazioni intervenute con la normativa nazionale e regionale riferita alle modalità di organizzazione per il contenimento della diffusione del COVID-19.

I centri estivi accreditati sono organizzati in base alle Linee Guida Regionali sui centri estivi, approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 01/06/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Le iscrizioni ai Centri Estivi avverranno secondo le modalità stabilite dai singoli enti gestori accreditati. Le famiglie interessate potranno pertanto iscrivere i propri figli liberamente ad uno o più Centri.