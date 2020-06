Conte, ‘Dall’Ue sincera gratitudine, Italia è stata un esempio’

Alla vigilia della ripresa degli Stati Generali con l’intervento di Colao, dei sindacati e degli Enti locali. il premier Conte rivendica il ruolo riconosciuto dall’Italia all’Ue. Da parte dei vertici europei agli Stati generali – scrive su Facebook – è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine espressa è indirizzata a ciascuno di noi’.

Ma Matteo Salvini lo attacca dopo le sue parole sui Paesi di Visegrad. “Non conosce vergogna. Quei Paesi hanno governi eletti – dice – mentre lui tratta con governi sanguinari come Cina e Iran’.

Dal direttore del Fmi Giorgeva l’indicazione di 5 sfide da affrontare per l’Italia: ‘Ridurre la burocrazia nella Pa; efficienza negli investimenti; riforma delle tasse per una ripresa più inclusiva e equa; allentamento delle regole per migliorare la concorrenza; le disparità regionali. Sfide ben note, questo momento va colto come un’opportunità per affrontarle’.

Castelli: ‘Subito atti concreti e riforma del fisco’ – “Da questi Stati Generali usciremo con provvedimenti concreti, non con un libro dei sogni. Trasformeremo in Leggi le idee di rilancio del Paese. E lo faremo secondo un fitto cronoprogramma, perché non c’è un minuto da perdere”. Lo scrive su Fb il viceministro all’Economia Laura Castelli, spiegando che “dobbiamo accelerare su alcuni dossier a cui già stavamo lavorando, come quello della riforma fiscale. Che dovrà essere ancora più seria e radicale. Un riforma che ci porterà alla necessaria riduzione delle tasse”. A questa sarà abbinato “riordino e semplificazione normativa, ci stiamo già lavorando con gli Uffici del ministero e con l’Agenzia delle Entrate. 800 norme in materia fiscale sono uno sproposito, le ricondurremo all’interno di un Testo Unico. Un lavoro che andrà replicato anche in altri settori”.

fonte ansa