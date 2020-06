Elisa Isoardi in lacrime: parla in diretta del difficile addio a ‘La Prova del Cuoco’ mentre in collegamento c’è la mamma Irma

Share This





















Elisa Isoardi finisce in lacrime. Parla in diretta tv del difficile addio a La Prova del Cuoco. La conduttrice per la prima volta ammette che il programma chiude, cede all’emozione e non si trattiene più, complice pure la presenza della mamma Irma, in collegamento con la trasmissione.

E’ ufficiale, nonostante non siano arrivate comunicazioni dalla Rai. La Prova del Cuoco, come vociferato da giorni, chiude i battenti. Elisa Isoardi, in collegamento con la madre, con cui realizza a distanza una torta, racconta una conversazione privata avuta con lei e lo dice.

La conduttrice spiega rivolgendosi alla donna che l’ha cresciuta: “Sei preoccupata per me? Ieri mi hai chiamata e mi fa: ‘Ma Eli ma allora cosa ne sarà di te?’ E io ho detto: ‘Ma mamma tu che hai cresciuto due figli da sola’, è andata avanti come una scheggia, devo ringraziarla, e le ho detto ‘Ti preoccupi in un momento in cui…’. Ecco La Prova del Cuoco sta chiudendo questo lo sanno tutti, lo diciamo, ho detto: ‘Ma no ma questo è lavoro basta darsi una mossa, è quello che stiamo facendo’. Sto facendo il lavoro più bello del mondo, mamma”.

Elisa Isoardi alla fine lo tira fuori dai denti. Poi arrivano le lacrime di commozione quando vede le immagini del suo paese d’origine, Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo. Si asciuga gli occhi: è un addio davvero difficile il suo.

Claudio Lippi, al suo fianco, le regala un attestato di stima e dice: “Sei nel posto naturale in questo programma, che hai ereditato, che hai affrontato con coraggio avendo un presupposto essenziale: la tua grande cultura sul piano del prodotto”. Poi aggiunge: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, perché questa è la verità che io sento di dire”.

www.gossip.it