Entro il 16 giugno con le medesime aliquote del 2019. Il calcolo online sul sito del Comune.

Nuova IMU: le informazioni del Comune di Parma

E’ il 16 giugno la scadenza per l’acconto IMU 2020. In vigore le medesime aliquote dell’anno 2019. Per la determinazione dell’imposta dovuta accedi al calcolatore on line.

Con il DL 34/2020 è stata confermata la scadenza del 16 giugno 2020 per l’acconto IMU, il calcolo dell’imposta dovrà essere effettuato facendo riferimento alle aliquote dell’anno 2019.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l’art. 177 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 ha disposto l’abolizione del versamento della prima rata dell’ IMU, quota Stato e quota Comune in scadenza il 16/06/2020, unicamente per le seguenti categorie di immobili:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per tutte le restanti categorie di immobili, viene mantenuta la scadenza ordinaria.

Per determinare l’importo da versare il Comune di Parma mette a disposizione un calcolatore online accessibile al seguente link: https://www.comune.parma.it/comune/imu-2020-imposta-municipale-propria.aspx