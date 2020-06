Retrocessioni sì scudetto forse, calcio vara piano B

Retrocessioni e promozioni di sicuro, scudetto forse. Mentre Cristiano Ronaldo avvia il suo conto alla rovescia per la Coppa Italia e il calcio italiano entra nella sua zona rossa in cui una nuova positivita’ rimetterebbe tutto in discussione, la Figc vara definitivamente il piano B in caso la ripresa del campionato del 20 giugno non filasse liscia fino al compimento del calendario, per il quale c’è tempo fino al 20 agosto. Qualsiasi sia il percorso – anche con stop and go ripetuti o con un fermo definitivo – si arrivera’ a stabilire tutte le posizioni dalla A alla C, tranne quella dei Campioni d’Italia che potra’ essere assegnata solo dal campo: per campionato finito, per play off o per matematica certezza in caso di stop definitivo, ma mai con l’algoritmo.

“Non e’ la mia vittoria sulla Lega di A – ha detto il presidente federale, Gabriele Gravina, riferendosi alla volonta’ della massima serie di bloccare le retrocessioni – ma la vittoria del calcio: speriamo che l’algoritmo non serva mai, e che i campionati si chiudano regolarmente”. Il n.1 di via Allegri non ha nascosto la speranza che di qui a 2 settimane anche la quarantena sia alleggerita (da collettiva a individuale) per evitare nuovi stop. La serie A ha votato contro in consiglio difendendo la delibera per il no alle retrocessioni votata venerdi’, ma il dettagliato percorso di ipotesi stabilito a maggioranza in Figc (18 contro 3, tutti contro Dal Pino, Marotta e Lotito) e’ un argine ai rischi di nuovi contagi e di inopinate chiusure.

E perfino contro le ipotesi di ‘trucchi’. Per chi non dovesse rispettare il protocollo, saltando i tamponi o eventualmente occultando positività, c’e’ perfino il rischio esclusione dal campionato. Il calcio ha varcato in queste ore la soglia della sua zona rossa, da qui al 20 giugno: un nuovo caso costringerebbe alla quarantena tutta una squadra per i prossimi 14 giorni, mettendo di nuovo a rischio il calendario che diventa sempre piu’ stretto. “Se qualche società nascondesse un positivo, per buttarlo in mezzo nel momento preferito, ci troveremmo con una banda di delinquenti. Servirebbe la magistratura”, ha tuonato il presidente del Frosinone terzo in B, Maurizio Stirpe, riferendosi alla terribile ‘ipotesi di scuola’ circolata nelle ultime ore.

Si gioca per salvarsi, essere promossi, andare in Champions, vincere lo scudetto. Serie A e B con la stagione regolare, oppure play off e play out se ce ne sara’ tempo, o ancora classifica + algoritmo se non ne rimarrà; la C ferma il campionato, congela la classifica applicando l’algoritmo, promuove Vicenza, Monza e Reggina e retrocede Gozzano (che annuncia ricorsi, pur sapendo che le norme dell’emergenza Covid danno questo potere alla Figc e abbreviano i tempi della giustizia sportiva e amministrativa), Rimini e Rieti. Per la quarta promossa e la quarta retrocessa, play off e play out dal 5 luglio. La A donne si ferma qui, e dalle calciatrici arriva l’ennesimo appello: fateci ripartire da professioniste

fonte ansa