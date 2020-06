Serie A: Parma-Inter 1-2, vittoria in rimonta

L’Inter vince in rimonta a Parma 2-1 una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A

Parma-Inter 1-2: al 42′ st gran giocata di Moses sulla destra, cross verso il secondo palo dove Bastoni, solissimo, insacca facile.

Parma-Inter 1-1: 39′ st De Vrji interviene sul colpo di testa di Lautaro e la devia in rete. Azione susseguente a corner da destra

Parma-Inter 1-0: al 15′ pt lancio lunghissimo per Gervinho, che riceve in posizione defilata in area, si accentra e batte a rete

Formazioni

Padroni di casa con Sepe, Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo, Kurtic, Scozzarella, Kucka, Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Nerazzurri con Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Godin, Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi, Eriksen, Lukaku, Lautaro

fonte ansa