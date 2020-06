Superati i sei milioni di casi di coronavirus nel mondo

Share This





















Ora l'epidemia avanza soprattutto in America latina, con 45mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

I casi confermati di coronavirus hanno superato quota sei milioni, i due terzi dei quali in Europa e negli Stati Unitim, secondo il bilancio mondiale aggiornato dell’Afp, basato su fonti ufficiali. I contagi sono 6.000.867 con 366.848 decessi; il continente più colpito è quello europeo (2.135.170 casi con 177.595 morti), tra i Paesi il primato è degli Stati Uniti (1.760.740 con 103.472 decessi). Ora però l’epidemia avanza soprattutto in America latina, con 45mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 944.695 casi e 49.230 morti.

fonte agi