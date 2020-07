Aperta la rassegna al cinema d’Azeglio

Share This





















Saranno due le rassegne cinematografiche in programma nei mesi di luglio e agosto prenotazioni

Honeyland, docufilm nominato agli Oscar 2020 come miglior film internazionale e miglior documentario, ha aperto la rassegna cinematografica dell’ EFSA in collaborazione con il cinema D’Azeglio.

Alla proiezione hanno partecipato il sindaco Federico Pizzarotti, l’assessore alla Cultura Michele Guerra, il Direttore Esecutivo dell’ EFSA Bernhard Url e il Responsabile del Progetto #EFSA4Parma2020 Alberto Spagnolli.

Saranno due le rassegne cinematografiche in programma nei mesi di luglio e agosto.

LuneDOC, un festival che si svolge ogni secondo lunedì, dal 6 luglio al 31 agosto. Il programma è composto da 5 documentari inerenti al lavoro dell’EFSA e comprende anche anteprime nazionali e locali. I documentari saranno preceduti da una breve introduzione all’EFSA attraverso una breve serie di animazioni e video. L’ingresso è gratuito.

Il martedì ci sarà la proiezione de The Original Ones, film provenienti da vari Paesi dell’Unione Europea, che saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Grazie al sostegno di EFSA, il costo sarà ridotto a un euro per i martedì di ‘The Original Ones’. Grazie al contributo dell’EFSA, l’ingresso è ridotto a 1 euro. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana.

A causa delle attuali restrizioni dovute al COVID-19 i posti disponibili nell’arena sono 90. Si consiglia la prenotazione via