CLAMOROSO! Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez: ”Gianmaria Antinolfi stava con me, stai attenta vuole solo la popolarità”

Da sconosciuto a protagonista di un triangolo amoroso vip. Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano paparazzato con Belen Rodriguez era già impegnato? A rivelarlo è Dayane Mello che, dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, lancia un appello proprio a Belen.

La modella brasiliana, 31 anni, vuole mettere in guardia l’argentina raccontando di aver frequentato per circa un mese e mezzo Antinolfi, il nuovo presunto flirt estivo della bella Belen. “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!” racconta Dayane.

La scorsa settimana il settimanale aveva piazzato in prima pagina il bacio tra Belen e il giovane imprenditore napoletano a pochi giorni dalla bomba di un presunto flirt, poi smentito dagli interessati, tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi alle spalle della Rodriguez. Adesso però la Mello in passato legata a Stefano Sala, si rivolge a Belen: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen e da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…”.

La Rodriguez qualche giorno fa, facendo il verso a Stefano De Martino aveva detto: ‘’Quando mi innamoro ve lo farò sapere’’, lasciando intendere che il suo cuore è ancora libero, ma chissà come prenderà le rivelazioni della Mello. Dayane, dal canto suo aveva chiuso da poco la relazione con Carlo Gussalli Beretta, figlio di Franco, presidente della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, e Umberta Gnutti, uno dei nomi più autorevoli nel campo dell’industria metallurgica.

FONTE GOSSIP.IT