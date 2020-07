Conte dalla cancelliera che si sta confrontando con diversi partner europei in vista del vertice UE

Si è appena concluso l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. L’incontro è durato circa un’ora. Ora la conferenza stampa dei due leader.

Merkel, penso che avremo un accordo sul Recovery Fund – Sul Recovery Fund “ne parleremo venerdì. Le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo”. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a Meseberg con il premier Giuseppe Conte.

Merkel, da Italia straordinaria disciplina– Durante i mesi della pandemia che ha colpito così duramente gli italiani hanno reagito con “straordinaria disciplina” ha sottolineato la cancelliera aggiungendo che “l’Italia ha fatto grandi sacrifici ed è stata colpita dal virus senza colpa. Gli italiani hanno reagito in modo ammirevole”. Poi Merkel ha sottolineato che bisogna uscire dalla crisi in modo solidale.

Merkel, con Conte approviamo intenzioni Recovery fund – – “Abbiamo un compito complesso, quello di approvare sia il quadro pluriennale sia varare il Recovery fund e il cosiddetto Next generation Eu. Entrambi appoggiamo queste intenzioni e questo progetto. Per quel che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi” ma “siamo d’accordo sulla struttura di base” ha anche detto Angela Merkel.

Conte, serve risposta Ue forte e coordinata – “E’ un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue solida, forte e coordinata “. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza Stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Conte, l’Ue offra soluzioni, non illusioni e paure – “L’Europa deve offrire soluzioni” ai proprio cittadini, “non illusioni e paure”, quelle lasciamole ai movimenti nazionalisti – ha sggiunto il premier italiano.

Merkel, Conte proattivo sulle riforme – Charles Michel ha fatto una proposta che prevede che “i Paesi trattino con la Commissione su come questi fondi vengano spesi, e alla fine il Consiglio deve decidere con maggioranza qualificata. Mi sembra una buona soluzione che io potrei sostenere. Giuseppe Conte ha dimostrato di essere proattivo con la sua agenda di riforme” e anche la Germania farà la sua parte – ha detto Angela Merkel rispondendo a una domanda sulla governance del Recovery Fund.

Merkel, non dobbiamo ridimensionare troppo il fondo Ue – “Non so se raggiungeremo un accordo o meno a prescindere dalle quote. Non è ancora certo. Il percorso da fare è ancora lungo. È importante che quello che abbiamo previsto come fondo di ripresa sia qualcosa di poderoso, di particolare, che non sia troppo ridimensionato. Il compito è enorme e anche la risposta deve essere poderosa” ha anche detto la cancelliera.

Conte, l’Italia è per criteri di spesa chiari – “L’Italia è per criteri di spesa chiari e trasparenti, non stiamo chiedendo fondi da utilizzare in modo arbitrario. In modo discrezionale sì, ma non arbitrario” ha poi evidenziato Conte esortando ad arrivare quanto prima ad un accordo.

fonte ansa