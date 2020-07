Moto, Gp di Andalusia: vince Quartararo, Rossi terzo

Gioia Valentino: ‘La Yamaha deve credere in me’

Fabio Quartararo ha bissato la vittoria di domenica scorsa tagliando per primo il traguardo del Gp di Andalusia, classe MotoGp, sul circuito di Jerez. Tre Yamaha sul podio con il secondo posto di Maverick Vinales ed il terzo di Valentino Rossi. Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare a pochi giri dal termine, mentre era secondo, per la rottura del motore della sua Ducati.

“Sono molto felice, perché arrivavamo da un periodo difficile. In questo fine settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al mio team. Tornare sul podio non è come una vittoria, ma oggi è simile”. Valentino Rossi a Sky Sport ha commentato così il terzo posto nel Gp di Andalusia. Rossi non andava a podio dal Gran premio delle Americhe dello scorso anno, dove arrivò secondo.

La Yamaha deve credere in me e nelle indicazioni molto precise che do quando scendo dalla moto”. Valentino Rossi a Sky Sport si è lasciato andare ad un pacato sfogo, dopo il terzo posto in Andalusia. “Con il team abbiamo dovuto lottare quattro giorni per ottenere quello che volevamo. Altrimenti avrei vissuto un altro fine settimana come quello scorso, così brutto che non poteva essere vero – ha aggiunto il pilota – Ora speriamo di aver imboccato la strada giusta. Dobbiamo ancora lavorare su questo setting”.

Incidente sul podio, Vietti si ferisce mano – Fuori programma spiacevole per Celestino Vietti, giunto terzo nel Gp di Andalusia della Moto3. Durante la premiazione, come hanno mostrato le immagini di Sky, il pilota piemontese si è lasciato sfuggire lo champagne di rito. Vietti ha tentato di afferrare al volo la bottiglia, senza riuscirci, ferendosi alla mano sinistra. Qualche taglio non profondo, che però è stato necessario suturare con alcuni punti

fonte ansa