Parma batte Napoli 2-1

Share This





















Tre calci di rigore hanno deciso la sfida fra Parma e Napoli: i padroni di casa si prendono tre punti che ingrassano la classifica e sanciscono anche la matematica certezza di una salvezza ormai messa in cascina da tempo. Per il Napoli, uno dei tanti test in vista della sfida di Barcellona, che vale una stagione, finisce con una sconfitta e con tanti punti interrogativi per Gattuso, sia sulle disattenzioni in difesa che sullo scarso peso e la difficoltà di trovare un equilibrio convincente davanti.

fonte ansa