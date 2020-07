Parma protagonista di una puntata di ‘Save the date’

Share This





















In onda il 10 luglio su Rai5.

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 sarà la protagonista della puntata in onda venerdì 10 luglio su Rai5 di ‘Save the date’, il magazine di Rai Cultura che ogni settimana presenta gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

‘Save The Date’ va in onda tutti i venerdì sera su rai5 a partire dalle 23.15 e in replica su Rai 3 nei giorni successivi e rimangono disponibili su Raiplay nella pagina dedicata del programma.

In questi giorni la troupe della Rai ha visitato i luoghi simbolo della nostra città accompagnata dall’assessore alla Cultura Michele Guerra. Ogni puntata propone rubriche che spaziano dal mondo della lirica alla prosa, dal design alla danza, con uno sguardo rivolto anche ai festival e agli eventi di maggior rilievo.