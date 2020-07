Serie A: Genoa-Napoli 1-2, Fiorentina-Cagliari 0-0

Il Napoli vince 2-1 a Genova, Fiorentina Cagliari finisce 0-0

Vittoria del Napoli in casa del Genoa. La squadra di Gattuso continua la marcia e batte anche i liguri 2-1 al Ferraris: nel primo tempo il vantaggio di Mertens.

Nella ripresa il Genoa si illude con Goldaniga, che segna la rete del pari, poi il gol Lozano che decide il match. Il Napoli al quinto posto a quota 51, scavalcando il Milan, il Genoa resta nella zona bassa della classifica, terzultima a -1 dal Lecce.

Fiorentina e Cagliari hanno pareggiato 0-0 in un incontro della 31/a giornata della Serie A di calcio. La formazione sarda sale a 40 punti, in una tranquilla posizione di metà classifica. Per i viola un altro piccolo passo verso la salvezza.