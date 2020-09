Share This





















Dal 12 al 15 settembre, alle Serre Petitot, una grande mostra comunitaria conclude la settima edizione di Insolito Festival.

Insolito Festival giunge alla conclusione di questa settima edizione molto particolare con un evento d’eccezione: la mostra comunitaria Il più grande epistolario d’amore della città (dal 12 al 15 settembre) nata nell’ambito del progetto Lettere d’amore che, per oltre due mesi, ha stimolato i cittadine e le cittadine di Parma, ma anche chi ha o ha avuto un rapporto con la nostra città, a produrre una lettera scritta a mano sul tema dell’amore nelle sue diverse e ampie implicazioni.

Il progetto, nato da un’idea di Flavia Armenzoni e a cura di Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi, è stato pensato proprio in questo sorprendente momento in cui, causa la pandemia, il tema delle relazioni si è in parte interrotto, in cui si é fatto ampio ricorso ad ogni forma digitale per poter comunicare, in cui i concetti di prossimità e distanza sono stati profondamente ripensati.

Ed ecco che l’invito a indagare il tema dell’amore e restituirlo in forma scritta, a propria firma o in modo anonimo, è stato colto dalla comunità in maniera inaspettata e con esiti incandescenti.

La mostra racconta, nel suggestivo spazio delle Serre Petitot che ha contrassegnato numerosi appuntamenti di Insolito Festival, i diversi umanissimi punti di vista sull’amore: è uno spaccato di esperienze dai toni comici, poetici, tragici, tutti estremamente profondi. Questo progetto, che ha avuto anche il pregio di coinvolgere generazioni differenti, ha rivelato un livello di grande democrazia, dove la parola scritta e donata, sfuggendo ad ogni giudizio estetico, si configura nella sua semplicità e sincerità.

Il più grande epistolario d’amore della città inaugura sabato 12 settembre alle ore 17 e prosegue fino al 15 settembre secondo il seguente calendario :

12-14-15 settembre dalle ore 17 alle ore 21 ; 13 settembre dalle ore 12 alle ore 17.

Ogni giorno sono fissate visite guidate con i curatori della mostra: 12-14-15 settembre alle ore 21; 13 settembre alle ore 11. Per le visite guidate, a capienza limitata, è obbligatoria la prenotazione.

Ultima settimana anche per Insolito gioco dell’oca (fino al 15 settembre presso il Giardino Ducale), a cura di Emanuela Dall’aglio, un piccolo viaggio da agire: in possesso solo di un mappa, un telefono e qualche metro di spago, chi compie il viaggio diventa protagonista e interagisce con le installazioni e l’ambiente naturale. La voce guida, come oracolo, udibile attraverso dei QRcode posti sulla mappa, accompagna il pubblico nelle tappe interattive, dando modo ai giocatori di interpretare e vivere il gioco intimamente o per piccoli gruppi, ogni qualvolta lo desiderino. Il Giardino Ducale, in questi mesi estivi, è stato abitato dalle strutture e dalle opere, tappe e stazioni, di questa originale rivisitazione dell’antico gioco dell’oca.

Le mappe sono state donate alla città da Conad Centro Nord e si possono ritirare presso i Punti Info dei supermercati Conad di Parma, lo IAT e la Biblioteca di Alice.

Per l’entrata alle Serre Petitot accedere da vicolo Asdente n.9/B. In caso di maltempo la mostra proseguirà regolarmente.

La capienza degli spazi è limitata e l’organizzazione è costretta a regolamentare gli accessi.

Per prenotare la visita guidata: scrivere una mail a insolitofestival@gmail.com o un messaggio al numero 353 4097421. Indicare nome e cognome delle persone che vorranno partecipare e contatto telefonico.

Tutti gli spazi e le rappresentazioni seguiranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

www.insolitofestival.org facebook.com/insolitofestival instagram.com/festival_insolito

Insolito Festival è un’iniziativa dell’Associazione Micro Macro realizzata con il contributo del Comune di Parma e con il sostegno della Regione Emilia Romagna, della Fondazione Monteparma, Conad Centro Nord per “Insolito gioco dell’oca”