L’anello da sogno regalato da Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez costa quasi 700mila euro?

Cristiano Ronaldo per Georgina Rodriguez non bada a spese. L’anello regalato dal calciatore della Juventus alla compagna costerebbe quasi 700mila euro, 667mila euro per la precisione. Secondo i tabloid britannici lo sportivo portoghese avrebbe speso la bellezza di 615mila sterline per il prezioso da mille e una notte firmato Cartier.

Georgina ha mostrato l’anello a inizio agosto sul suo profilo social. Il Sun, osservando con attenzione la foto del gioiello, ha fatto i conti in tasca a Cristiano Ronaldo che ha così guadagnato la prima posizione della classifica stilata GamblingDeals degli anelli di fidanzamento più costosi nel mondo del calcio.

L’anello regalato a Georgina Rodriguez ha un prezzo pazzesco, eppure il campione in realtà ha speso solo un quarto del suo stipendio mensile per acquistarlo. E’ un dono degno della numero uno delle wag.

La classifica di GamblingDeals che ora vede medaglia d’oro per il gioiello CR7, mette al secondo posto Jordan Pickford. Per chiedere la mano di Megan Davison, il portiere della nazionale inglese le ha regalato un anello da mezzo milione di sterline. Terzo posto per Ashley Cole che per portare all’altare Cheryl ha sborsato 250mila sterline per il gioiello.

FONTE GOSSIP.IT