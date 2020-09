Oms, trend grave in Europa, numeri siano una sveglia

‘Nuovi casi settimanali hanno superato quelli di marzo’

Sono oltre 30 milioni i casi di coronavirus nel mondo, secondo un calcolo dell’agenzia France Presse basato su dati ufficiali.

Moderna saprà probabilmente in novembre se il suo vaccino contro il coronavirus è sicuro ed efficace e se potrà consegnare 100 milioni di dosi al governo americano “nei primi mesi del 2021”. Lo afferma Stephane Bancel, l’a.d di Moderna.

Intanto arriva l’allarme dell’Oms. “E’ una situazione molto grave quella che si sta verificando” in Europa, dove i nuovi casi settimanali di coronavirus “hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms. “Oltre metà dei Paesi europei – ha sottolineato nel corso di un briefing online – hanno registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime due settimane e in sette Paesi l’incremento è stato pari a più del doppio”. Questi numeri, ha concluso, rappresentano un “trend allarmante” e “devono essere una sveglia per tutti”.

fonte ansa