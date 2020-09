Share This





















Domenica 27 settembre in Piazza Garibaldi e a Corcagnano raccolta fondi per la XIII Giornata Nazionale SLA di AISLA

Lo slogan “un contributo versato con gusto” ha accompagnato la presentazione della XIII edizione della giornata Nazionale SLA 2020 che si è tenuta in mattinata in Municipio con l‘Assessora alla Sanità Nicoletta Paci, Lina Fochi Presidente e Sergio Piccollo Segretario AISLA Parma, ed Enrica Valla Vicepresidente Lions Club Maria Luigia.

Domenica 20 settembre si è celebrata la XIII Giornata Nazionale SLA promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e domenica 27 settembre, con il patrocinio del Comune di Parma, AISLA sezione di Parma, sarà presente in Piazza Garibaldi a Parma e a Corcagnano in Piazza Indipendenza con un banchetto per la promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG, con l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla campagna «Un contributo versato con gusto», finalizzata al progetto “Operazione Sollievo”, per l’assistenza delle persone con SLA e delle loro famiglie.

La XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA consiste in una maratona d’iniziative – tanto di presenza, quanto virtuali – che accompagneranno l’intero mese di settembre. Il programma degli eventi, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito dell’Associazione: aisla.it/giornata-nazionale-sla-2020/

La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.

Quello tra vino e solidarietà è un connubio che si rafforza grazie al sostegno della Regione Piemonte, molto impegnata anche sul fronte della vitivinicoltura, come dimostrano le attività di promozione e sostegno riservate quest’anno alle denominazioni del Cortese. La Giornata, infatti, è sostenuta da Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti e condivisa da Regione Piemonte e DMO Piemonte Marketing.

Nuovamente confermato, inoltre, anche il prezioso contributo di Fondazione Mediolanum Onlus che, per il terzo anno consecutivo, sarà al nostro fianco per continuare a tenere per mano i nostri piccoli “figli della SLA” aiutandoci a finanziare il progetto Baobab.

Tra le principali novità di quest’anno, c’è la possibilità di assicurarsi una delle 12.000 bottiglie anche attraverso “il grande banchetto virtuale” presente su: www.negoziosolidaleaisla.it.

Altro elemento innovativo di quest’anno è la collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione – IID, al fianco di AISLA per raccogliere fondi a favore di “Quattro ruote e una carrozza”. Il progetto è risultato vincitore al bando #DONAFUTURO 2020, campagna nazionale istituita dall’IID che, ogni anno, sostiene le diverse attività legate al Giorno del Dono (4 ottobre) e che, per il 2020 si concentrerà proprio sul diritto alla mobilità delle persone con SLA. A questo obiettivo è dedicato il numero solidale 45595 che sarà attivo dal 13 settembre al 4 ottobre.

Anche quest’anno, infine, nella notte tra sabato 19 settembre e domenica 20 settembre, una luce verde ha illuminato centinaia di monumenti in tutta Italia, grazie alla riconfermata collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il Comune di Parma ha aderito illuminando di verde il Palazzo Municipale. Il verde, oltre ad essere il colore caratterizzante l’Associazione, è chiaramente il richiamo alla speranza e, mai come quest’anno, è tanto prezioso e significativo.

Tutti gli aggiornamenti sulla Giornata Nazionale SLA sono disponibili su www.aisla.it e sulla pagina Facebook di AISLA.