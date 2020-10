Coronavirus: Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid

Parigi, Lione e Lille verso l’allerta massima. In Belgio superate le 10.000 vittime. Terzo al mondo per tasso di mortalità

pagna – Nel Paese iberico sono 3.897 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 1.586 solo a Madrid. Lo riferisce La Vanguardia. Sono stati registrati 177 altri morti, che vanno a sommarsi ai 486 nell’ultima settimana. Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l’estensione di un lockdown parziale a tutta la città di Madrid, dove i casi di positività al coronavirus sono in forte aumento.

Belgio – Le persone morte a causa del coronavirus in Belgio hanno superato le 10.000, mentre i contagiati sono oltre 117.000. Lo riporta la Bbc. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University il Paese con soli 11,5 milioni di abitanti è il terzo al mondo per tasso di mortalità.

Francia – Torna a salire oltre quota 12.000 al giorno il numero dei nuovi positivi in 24 ore in Francia, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 il numero dei decessi, che – dall’inizio dell’epidemia – sono stati 31.956 fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Alto ma stabile rispetto a ieri il tasso di positività, fissato al 7,6%. Parigi, Lione e Lille si stanno avvicinando alla soglia di allerta “massima” per la diffusione del coronavirus. Il tasso di incidenza in queste tre città ha superato la soglia di 250 nuovi casi per 100.000 abitanti, dice BFM-TV, aggiungendo che anche il tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione è molto elevato. Mentre il quotidiano Le Parisien, lo storico giornale della capitale, si chiede se la regione Ile-de-France non si stia dirigendo verso un nuovo lockdown. /p>

Turchia – Sono 1.391 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Paese, su 112.098 test effettuati. Il dato porta il totale dei contagi accertati a 318.663. Le nuove vittime ammontano a 65. I decessi complessivi diventano 8.195. I pazienti in terapia intensiva scendono a 1.516. I guariti salgono di 1.245, arrivando in tutto a 279.749. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca.

Romania – Nuovo, sensibile balzo dei contagi in Romania, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 2.158, rispetto ai 1.470 di ieri. Il totale da inizio epidemia è salito a 127.572. Da ieri si sono registrati altri 33 decessi, che portano a 4.825 il numero delle vittime nel Paese che resta nella regione balcanica quello maggiormente colpito dal covid-19. In aumento i contagi anche in Bulgaria, dove i nuovi casi sono stati 276, poco più della Bosnia-Erzegovina che ha registrato nelle 24 ore 242 contagi e 13 decessi. Si mantiene elevata la curva dei contagi in Croazia, con 213 casi e cinque morti, e in Slovenia che con 203 nuovi casi ha registrato oggi il nuovo record giornaliero di infezioni, per la prima volta sopra quota 200. La Slovenia ha registrato anche un altro decesso. Il Montenegro ha segnalato 197 contagi e cinque vittime, la Macedonia del Nord 194 casi e due morti.

