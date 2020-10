Europa League: vincono Milan e Roma, ko il Napoli

Share This





















I rossoneri passano a Glasgow 1-3 con il Celtic. I giallorossi di rimonta 1-2 a Berna contro lo Young Boys. Partenopei sconfitti in casa 0-1 dall’Az Alkmaan

Roma e Milan protagoniste in Europa League con due convincenti, soprattutto per i rossoneri, vittorie all’estero. Meno il Napoli battuto in casa.

Il Milan ha battuto 3-1 il Celtic in una partita del gruppo H di Europa League giocata a Glasgow. Bella prova di carattere della formazione di Pioli che ha tenuto in pungno la partita fin dal primo tempo concluso in vantaggio di due reti grazie alle marcature di Krunic e Brahim Diaz. Nell’ultimo quarto d’ora della ripresa i rossoneri calano un po’ l’attenzione e subiscono il gol di Elyounoussi, ma nel recupero Hauge mette al sicuro la vittoria in trasferta.

Napoli Az Alkmaar 0-1

Young Boys Roma 1-2

TUTTE LE SFIDE girone per girone

Girone A: Cska Sofia-Cluj 0-2 Young Boys-ROMA 1-2

Girone B: Rapid Vienna-Arsenal 1-2 Dundalk-Moelde 1-2

Girone C: Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 3-1 Bayer Leverkusen-Nizza 6-2

Girone D: Lech Poznan-Benfica 2-4 Standard Liegi-Rangers 0-2

Girone E: Paok Salonicco-Omonia Nicosia 1-1 Psv Eindhoven-Granada 1-2

Girone F: Rijeka-Real Sociedad 0-1 NAPOLI-Az Alkmaar 0-1

Girone G: Leicester City-Zorya Lugansk 3-0 Sporting Braga-Ark Atene 3-0



Girone H: Celtic-MILAN 1-3 Sparta Praga-Lilla 1-4



Girone I: Villarreal-Sivasspor 5-3 Maccabi Tel Aviv-Qarabag 1-0



Girone J: Ludogorets Razgrad-Royal Antwerp 1-2 Tottenham Hotspur-Lask Linz 3-0



Girone K: Wolfsberger-Cska Mosca 1-1 Dinamo Zagabria-Feyenoord Rotterdam 0-0



Girone L: Slovan Liberec-Gent 1-0 Hoffenheim-Stella Rossa Belgrado 2-0

font e ansa