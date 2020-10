Nations League, Italia-Olanda 1-1

Gol di Pellegrini e van de Beek

Italia e Olanda hanno pareggiato 1-1 nella partita di Nations League giocata a Bergamo.

Ad andare in vantaggio è l’Italia al 16′ con Pellegrini.

L’Olanda replica al 25′ con Van De Beek

Il tabellino

Italia-Olanda 1-1 (1-1) in una partita del Gruppo 1 di Nations League. Italia (4-3-3):

Donnarumma, D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Verratti (11’st Locatelli), Jorginho, Barella, Chiesa (10’st Kean), Immobile, Pellegrini (28’st Florenzi). (23 Cragno, 1 Sirigu, 5 G.Mancini, 13 Biraghi, 15 Acerbi, 12 Sensi, 9 Caputo, 10 Berardi, 22 El Shaarawy). All.: R.Mancini. Olanda (5-3-2): Cillessen, Hateboer, de Vrij, van Dijk, Aké, Blind (32’st Veltman), Wijnaldum, van de Beek, F.de Jong, L.de Jong, Depay (47’st Babel). (13 Krul, 23 Bizot, 12 Wijndal, 22 Dumfries, 14 Koopmeiners, 16 Strootman, 7 Berghuis, 11 Promes, 18 Stengs). All.: de Boer. Arbitro: Taylor (Ing). Reti: nel pt 16′ Pellegrini, 25′ van de Beek. Angoli: 9-4 per l’Olanda. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Verratti, D’Ambrosio, per gioco falloso; Kean per comportamento non regolamentare.

fonte ansa