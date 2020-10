Udinese-Parma 3-2: Pussetto regala nel finale i primi punti ai friulani

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Udinese si sblocca e ottiene i primi tre punti del campionato battendo il Parma per 3-2 alla Dacia Arena. Gli emiliani passano al 26’ con Hernani, ma la reazione è veemente: Samir pareggia due minuti dopo, un’autorete di Iacoponi porta in vantaggio i friulani al 52’. Karamoh segna il 2-2 al 70’ ma Pussetto, entrato nella ripresa per Lasagna, firma il gol della vittoria all’89’ con una precisa conclusione dalla distanza.

LA PARTITA

Dopo tre prestazioni negative se non addirittura allarmanti, l’Udinese non solo si sblocca dal punto di vista offensivo, trovando i primi gol della nuova stagione, ma ottiene anche una prima vittoria che regala un po’ di serenità a Luca Gotti e ai suoi uomini. I friulani e il Parma giocano a viso aperto, mettendosi in difficoltà a vicenda fin da subito con veloci ripartenze. Non è un caso che le prime due reti arrivino a stretto giro di posta: al 26’ è il Parma ad andare in vantaggio, con un’azione solitaria di Hernani che conclude a rete e, complice la decisiva deviazione di Samir, batte un immobile Nicolas. L’1-1 arriva due minuti dopo: a firmarlo, dalla bandierina, è proprio Samir, che si riscatta sugli sviluppi di un corner sfuggendo alla marcatura di Laurini e insaccando con un gran colpo di testa.

Il match resta vivace anche nella ripresa ed è un misto di furbizia e fortuna, unite a un clamoroso errore difensivo, a permettere ai bianconeri (oggi in maglia blu) di completare la rimonta al 52’: Kurtic sbaglia completamente la misura del retropassaggio, Pereyra ne approfitta e prova a servire il pallone a centro area, Iacoponi è sfortunato e devia la sfera nella propria porta. Il Parma però non esce dalla partita e trova il pareggio al 70’ con Karamoh, bravissimo a sfruttare una grande azione di Giuseppe Pezzella sulla sinistra. Tutto sembra portare al 2-2 finale, ma ci pensa Ignacio Pussetto a risolvere il match a favore dei padroni di casa: l’argentino, entrato nel secondo tempo al posto di Lasagna, riceve palla da Okaka e scaglia verso la porta una conclusione dai 25 metri che lascia di sasso Sepe. Non bastano oltre cinque minuti di recupero, al Parma, per ritrovare la parità: a festeggiare, per la prima volta in stagione, è l’Udinese, che tra l’altro aggancia proprio gli uomini di Liverani a quota 3 in classifica.

LE PAGELLE

Pussetto 7: Entra nel secondo tempo al posto di uno spento Lasagna e firma il gol della vittoria nel finale. Un messaggio chiaro per Gotti: l’argentino vuole ribaltare le gerarchie in attacco.

Samir 6,5: Sfortunato in occasione dello 0-1, perfetto di testa per il pareggio, poi concreto in difesa: una rivincita per il brasiliano, con il quale la critica non è mai troppo tenera.

Lasagna 5,5: Il nazionale lavora bene di sponda ma è troppo poco pericoloso. Il gol manca dal 12 luglio e il peso della ‘siccità’ offensiva si sente: la voglia c’è, la concretezza meno.

Karamoh 7: Veloce e sgusciante, lavora per due vista l’abulia di Gervinho. Va anche in gol ma non basta neanche ad ottenere un punto: la soddisfazione di essere il migliore dei suoi è piuttosto magra.

Gervinho 5: L’ivoriano non ha lo spunto dei bei tempi e in generale fa fatica a tenere il ritmo di una partita aperta e vivace: sembra sempre, sorprendentemente, fuori contesto.

Kurtic 4,5: Non è la sua giornata soprattutto (ma non solo) per l’errore che, di fatto, avvia l’azione del 2-1 Udinese. Liverani gli risparmia ulteriori imbarazzi sostituendolo a metà ripresa.

IL TABELLINO

UDINESE-PARMA 3-2

Udinese (3-5-2): Nicolas 5,5; Becao 5,5, De Maio 6, Samir 6,5; Ter Avest 5,5, De Paul 6,5, Arslan 5 (22’ st Makengo 6), Pereyra 6,5 (33’ st Deulofeu sv), Ouwejan 6,5 (33’ st Forestieri sv); Lasagna 5,5 (22’ st Pussetto 7), Okaka 6. A disp.: Gasparini, Scuffet, Nestorovski, Zeegelaar. All.: Gotti 7

Parma (4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5,5, Gagliolo 6,5, Pezzella 6,5; Hernani 6,5 (35’ st Grassi sv), Brugman 5,5 (19’ st Cyprien 6), Kurtic 4,5 (19’ st Sohm 5,5); Kucka 6; Karamoh 7, Gervinho 5. A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Nicolussi Caviglia, Adorante. All.: Liverani 5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 26’ Hernani (P), 28’ Samir (U), 7’ st aut. Iacoponi (U), 25’ st Karamoh (P), 44’ st Pussetto (U)

Ammoniti: Becao (U), Arslan (U), Brugman (P), Iacoponi (P), Makengo (U)

LE STATISTICHE

Era da gennaio contro il Sassuolo che l’Udinese non segnava almeno 3 gol in una gara casalinga.

Il Parma, esattamente come nello scorso campionato, ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A.

Il Parma é la sesta squadra di Serie A contro cui, dopo oggi, Stefano Okaka vanta sia un gol che un assist.

Sesto gol in Serie A per Pussetto: era dal 15 dicembre 2019 contro la Juventus che non trovava la rete nel massimo campionato.

Quattro dei sei gol in Serie A di Pussetto sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di gioco, inclusi gli ultimi due.

Nella sua presenza numero 69 in Serie A, Giuseppe Pezzella ha partecipato oggi al primo gol (assist per Karamoh).

Terzo gol in Serie A per Karamoh: i due con la maglia del Parma sono arrivati in trasferta.

Era da maggio 2019 che il Parma non si faceva un autogol in Serie A (Gagliolo contro la Roma).

L’ultimo autogol in favore dell’Udinese in Serie A risaliva al match con il Sassuolo di aprile 2019 (Lirola).

Prima di quello odierno di Hernani, l’ultimo gol segnato da fuori area da parte del Parma in Serie A era stato quello di Kulusevski a gennaio proprio contro l’Udinese.

Hernani ha segnato due reti in questo campionato, non ne aveva realizzato nemmeno uno nella sua prima stagione italiana (32 presenze nella scorsa Serie A)

Samir é uno dei tre giocatori con almeno un gol di testa segnato in ognuna delle ultime 4 stagioni di Serie A (con Pezzella e Simeone).

Samir é l’unico giocatore dell’Udinese ad essere andato a segno in ognuno degli ultimi 4 campionati di Serie A.

Settimo gol in Serie A per Samir (il sesto con la maglia dell’Udinese).

