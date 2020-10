Volano gli stracci tra Eleonora Daniele e Fedez, il rapper: ‘Questa giornalista che viene dal GF è delirante’

Share This





















Volano gli stracci tra Eleonora Daniele e Fedez. La conduttrice in tv, a “Storie Italiane”, mentre è in collegamento con Simona Ventura, attacca duramente Chiara Ferragni, rea, secondo lei, di non essersi spesa abbastanza lanciando messaggi forti contro il Covid. Per la Daniele non si è esposta per dare indicazioni ai più giovani. Il marito nelle sue IG Stories si dichiara assai basito per le dichiarazioni della “giornalista uscita dal Grande Fratello” e dice, senza mezzi termini: “E’ delirante”.

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? – esordisce la Daniele – Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi. Qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare”. E aggiunge: “Ora si parla di chiudere i locali dopo le 23.30. Proprio da questi personaggi sarebbero dovuti arrivare messaggi diversi”.

La Ventura prova a difendere la fashion blogger: “E’ stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo, a marzo”. Eleonora Daniele ribatte: “Ma è stato durante il lockdown… Ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi”. Poi, commentando l’immagine pubblicata da Vanity Fair in cui la Ferragni è nei panni della Madonna, precisa: ”Il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori”.

Le parole della presentatrice fanno esplodere di rabbia Fedez: “E’ incredibile ragazzi! Viviamo in un Paese stupendo. Una giornalista che arriva direttamente dal GF si permette di dire con questo tono inquisitorio che mia moglie avrebbe dovuto fare di più, nonostante lei non ricopra un ruolo politico, mentre la giornalista che lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato avrebbe dovuto informarsi di più. Ci penso io a rinfrescarle la memoria…”.

“Cara giornalista del Grande Fratello le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico”, continua Federico Lucia. L’artista alla Daniele ricorda la raccolta fondi messa su dare vita all’unica opera di terapia intensiva che sia stata fatta sul territorio milanese durante la pandemia. “Durante tutta l’estate dato che il turismo necessitava di avere un riflettore puntato, mia moglie è andata a fare vedere le bellezze italiane: le è stato riconosciuto il Leone d’Oro per questo”, sottolinea ancora Fedez. E poi affonda: “Ma io mi chiedo: cosa ha fatto lei durante questa pandemia visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico?”.

Fedez torna anche sull’immagine di Chiara pubblicata da Vanity Fair e denunciata dal Codacons: “E’ stata fatta da Francesco Vezzoli, uno dei maggiori artisti italiani viventi, quindi informiamoci prima di fare i saccenti di ‘sto caz*o”. Il rapper attacca a sua volta il Codacons a cui la Daniele ha pubblicamente dato il suo attestato di stima. Poi si domanda: “E’ mai possibile vedere queste scene sulla tv di Stato? Secondo me no”.

Fedez chiede a Eleonora Daniele, dato che ha detto la sua senza avere l’interlocutore in oggetto davanti, di mostrare le sue risposte via social su Rai Uno. “Mi aspetto che le mandi in onda e risponda nel merito”, chiosa.

fonte gossip.it