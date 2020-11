Carlo Conti torna a casa dopo il ricovero nell’ospedale Careggi di Firenze: ecco come sta

Share This

annuncia si essere finalmente fuori dall’sul social. Il presentatore toscano 59enne pubblica un suo selfie in cui si vede chiaramente che è in macchina con la mascherina ben calcata sul volto. “Verso casa !!! Home sweet home. buon lavoro ai medici e agli infermieri . Forza !!!!! PS: state attentissimi !!!!”, scrive.

E’ felice di essere stato dimesso, ma sa bene che non è ancora tempo di cantare vittoria: deve ristabilirsi completamente. Questo virus, come sottolineato da lui stesso, è “sudbolo”. A casa ci sono la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo, 6 anni, a rendergli le giornate meno tetre: deve riposarsi e fare molta attenzione in modo da superare completamente la malattia.

Torna a casa e rende felici anche tanti fan in apprensione per le sue condizioni di salute e gli amici vip. Carlo Conti è sommerso dai messaggi di auguri. Sono tantissimi i colleghi e gli artisti che gli testimoniano pubblicamente la propria vicinanza. “Che bella notizia”, fa sapere Adriana Volpe. Tiziano Ferro commenta: “Carlo amico mio, che bello”. Anche Raoul Bova, Lorella Cuccarini, Paola Turci, Lucio Presta, Mara Venier, Caterina Balivo e molti altri gli sottolineano la loro gioia per la bella notizia.

