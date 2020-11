Europa League: Milan primo tonfo, colpo Lilla a S.Siro

Il Milan cade dopo 24 risultati utili consecutivi, e la prima sconfitta stagionale è un tonfo. Il 3-0 firmato tutto dal turco Yazici a San Siro regala al Lilla una serata indimenticabile e complica i piani della squadra di Pioli che sperava di ipotecare in fretta la qualificazione ai sedicesimi di finale e invece ora è stato scavalcato dai francesi. Prima o poi un ko poteva essere messo in conto, ma di certo dopo tanto entusiasmo il Milan torna sulla terra nella sfida con la squadra a cui è legata dal comune denominatore Elliott, il fondo proprietario del club milanese che ha finanziato con un prestito il Lilla. Per la prima volta dopo diversi mesi, i rossoneri sono sembrati confusi e disuniti nei momenti difficili. Insufficiente è stata la prestazione di molti, da Dalot a Castillejo, passando per Tonali e Kessie, che a centrocampo sono stati messi costantemente in affanno da Renato Sanches e Bamba. Alla sesta partita di fila da titolare, Ibrahimovic è uscito decisamente scontento dopo poco più di un’ora di gioco, mostrando l’unico sorriso a fine gara, facendo i complimenti all’allenatore avversario Galtier. Lo svedese rifilato urla furiose a molti compagni per i tanti passaggi sbagliati e si è creato da solo, con un siluro su punizione, l’unica occasione. Alla fine pesano gli errori di altre due colonne rossonere. Romagnoli è colpevole di una spinta lieve ma evidente quanto basta per indurre il polacco Frankowski a fischiare il rigore trasformato da Yazici. E poi Donnarumma, che al 10′ della ripresa si è tuffato in modo goffo sul tiro mancino da fuori area con cui il turco ha raddoppiato. Tre minuti più tardi è stata una sbandata collettiva a permettere al Lilla di bucare ancora in contropiede con il centrocampista a cui un anno fa la Lazio aveva pensato come alternativa a Milinkovic-Savic. E forse questa sera si sarà pentita di non averlo preso.

Rijeka-Napoli 1-2 – Il Napoli soffre più di quanto non fosse prevedibile, ma alla fine, grazie anche a un autorete del Rijeka, riesce a portare a casa una vittoria sul campo dei croati. Una vittoria importante che lancia gli azzurri in testa alla classifica alla fine del girone d’andata, sia pure a pari punti con l’AZ Alkmaar e con la Real Sociedad. Il primo tempo è segnato dalla sofferenza degli azzurri che vantano uno sterile predominio nel gioco ma che soffrono terribilmente i contropiede degli avversari. Il Rijeka sceglie di utilizzare la tattica ormai consueta in gran parte delle avversarie del Napoli. Rozman piazza tutti e undici i suoi dietro la palla, con una prima linea di cinque difensori davanti al portiere, altri quattro a ridosso e un solo attaccante pronto a sfruttare il contropiede.

Roma-Cluj 5-0 – Roma batte Cluj (Romania) 5-0 (3-0) in una partita della 3/a giornata del Girone A dell’Europa League disputata allo stadio Olimpico. I gol: nel primo tempo Mkhitaryan al 1′, Ibanez al 24′ e Mayoral al 34′; nella ripresa ancora Mayoral al 39′ e Pedro al 44′.

Girone A:

ROMA-Cluj 5-0

Girone B:

Rapid Vienna-Dundalk 4-3

Girone C:

Hapoel Beer Sheva-Bayer Leverkusen 2-4

Slavia Praga-Nizza 3-2

Girone D:

Lech Poznan-Standard Liegi 3-1

Benfica-Rangers 3-3

Girone E:

Omonia Nicosia-Granada 0-2

Paok-Psv Eindhoven 4-1

Girone F:

Real Sociedad-Az Alkmaar 1-0

Rijeka-NAPOLI 1-2

Girone I:

Sivasspor-Qaarabag 2-0

Girone J:

Ludogorets Razgrad-Tottenham 1-3

Girone A:

Young Boys-Cska Sofia 3-0

Girone B:

Arsenal-Moelde 4-1

Girone G:

Leicester City-Sporting Braga 4-0

Zorya Lugansk-Aek Atene 1-4

Girone H:

MILAN-Lilla 0-3

Celtic-Sparta Praga 1-4

Girone I:

Villarreal-Maccabi Tel Aviv in corso

Girone J:

Royal Anversa-Lask Linz 0-1

Girone K:

Feyenoord Rotterdam-Cska Mosca 3-1

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0

Girone L:

Hoffenheim-Slovan Liberec 5-0

Stella Rossa Belgrado-Gent 2-1

