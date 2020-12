Buon Natale a tutti i Batman del mondo

Share This





















di MARCELLO VALENTINO – Il mondo si divide in buoni e cattivi, chi sono i buoni e chi i cattivi?

I buoni sono i Batman, i cattivi i Joker. Oggi i Joker sono i capi di stato di tante nazioni che a loro volta si circondano di altri Joker. Il peggior Joker del mondo è certamente Xi Jinping, che riesce a tenere in scacco un miliardo e trecento milioni di cinesi rendendo di fatto la Cina la nazione con più schiavi al mondo. Tutti i Batman cinesi sono di fatto morti, in galera o in clandestinità. Tutto questo per far sì che la Cina primeggi nel mondo come la più grande potenza economica.

Complici di tutto questo sono tutti quelli che fanno affari con la Cina, quindi tutto il mondo. I Batman cinesi sono comunque in movimento per abbattere questo e i futuri Joker cinesi, e prima o poi ci riusciranno.

Il secondo Joker del mondo, anche se ancora per poco, è Donald Trump, che è riuscito a ridurre l’America nello stato in cui è; per fortuna che i tanti Batman americani sono riusciti ad eliminarlo in nome della più grande democrazia mondiale. Il terzo Joker del mondo è certamente Putin, ma in Russia i vari Batman stanno combattendo per eliminarlo e forse un giorno non lontano faranno breccia nel sistema sovietico e riusciranno a sovvertire questa falsa democrazia. Il quarto Joker del mondo è certamente Erdogan, che con la sua politica ingannatrice è riuscito a ridurre la Turchia da una nazione progressista ad una nazione regressista e sottomessa ai voleri del suo capo. Ma attenzione, il mondo dei Batman turchi non starà sempre solo a guardare la sottomissione, non è nell’indole umana che come la natura prima o poi si ribellerà e rimetterà a posto le cose naturalmente. Altro sporchissimo Joker e l’egiziano Al-Sisi, a cui il Joker Macron pochi giorni fa ha conferito la legione d’onore… onore de che… di essere l’assassino di Regeni e il torturatore di Zaki e di tanti altri Batman? Complice del Joker egiziano sono certamente gli sporchissimi Joker italiani che si prestano al suo giogo e naturalmente tutti gli italiani che permettono questo. Tanti altri Joker sono a capo di tante nazioni sottomesse ai loro sporchi e squallidi poteri, ma la storia ci insegna che tantissimi Batman nascono tutti i giorni per combattere e morire in nome della giustizia e della libertà. Come si è già visto, dai i re ai dittatori, tante teste sono rotolate e tante altre rotoleranno, basta sapere aspettare. Il mondo è pieno di Joker e di Batman; in Italia ci sono vari tipi di Joker, molti si annidano nella politica camuffandosi in falsi Batman, fino a quando non vengono allo scoperto, vedi i CINQUE STELLE. Molti altri nella

magistratura: altri falsi Batman che in apparenza dovrebbero combattere per la giustizia, ma in realtà combattono per l’ingiustizia e per i loro sporchi interessi. Tanti altri nell’economia nella finanza, in ogni settore e livello: la corruzione li alimenta e li fa progredire fino a che qualche sporadico Batman non li scopre e li elimina. I Joker nostrani devono e stanno molto in guardia, prontissimi ad eliminare quei pochi, per adesso, Batman che si profilano all’orizzonte. Ma verrà un giorno che non sarà più possibile contenerli e tantissime teste ruzzoleranno. Questo nostro sistema sarà costretto a implodere quando il debito pubblico sarà incontenibile e quando le masse prenderanno coscienza e si trasformeranno in tantissimi Batman, perché sarà arrivato il momento di eliminare tutti, in quanto la vita è più importante di un sporco gioco.

BUON NATALE A TUTTI I BATMAN DEL MONDO E BUON NATALE A ZEROSETTE CHE DA SEMPRE FA IL BATMAN.