Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2. Partenopei volano in semifinale

Poker dei partenopei con Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas.A segnare per lo Spezia Emmanuel Quartsin Gyasi e Gennaro Acampora

Il Napoli si è qualificato per le semifinali della Coppa Italia, in cui affronterà l’Atalanta, battendo lo Spezia per 4-2 nella partita dei quarti di finale giocata allo stadio Diego Maradona.

Il Napoli ritrova parzialmente se stesso e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia nella quale affronterà l’Atalanta. Lo Spezia che tre settimane fa aveva sbancato il ‘Maradona’, in questa circostanza fa quasi da spettatore nel primo tempo, salvo a reagire nella ripresa.

Comunque tutto ciò che gli azzurri in quella precedente occasione non erano riusciti a fare si concretizza invece in questa serata di Coppa. Il primo tempo si conclude con gli azzurri in vantaggio per 4-0. In pratica gli uomini di Gattuso, che il giorno dell’Epifania avevano concluso trenta volte in porta riuscendo a segnare un solo gol, realizzano in questa circostanza quasi ad ogni tentativo, con una concretezza e un pragmatismo notevoli, proprio quello che l’allenatore aveva chiesto loro prima dell’inizio. Gattuso inizialmente opta per un 4-3-3 più prudente rispetto allo schieramento tradizionale, il 4-2-3-1 che aveva sempre utilizzato dall’inizio della stagione. La modifica tattica riguarda principalmente la posizione di Zielinski che in precedenza giocava a ridosso della punta centrale e che in questo caso va a formare il triangolo di centrocampo assieme ad Elmas e a Demme. Nella prima frazione di gioco vanno in gol Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Ma nel secondo tempo il Napoli ricade negli errori che negli ultimi tempi hanno caratterizzato le sue prestazioni. La squadra si impigrisce e si ritira quasi nella propria metà campo. Lo Spezia ne approfitta con coraggio e con caparbietà. La squadra di Italiano riesce a dimezzare lo svantaggio con un gol di Gyasi e una conclusione di Acampora deviata involontariamente da Manolas che spiazza Ospina. I liguri arrivano a credere nel miracolo e continuano a riversarsi in attacco. Il Napoli, però, regge all’urto e la difesa si riprende limitando distrazioni e sbavature.

La cronaca della partita

Napoli-Spezia 1-0: Al 6′ gol di tacco di Kalidou Koulibaly

Napoli-Spezia 2-0: Al 20′ Hirving Lozano segna con una botta dalla distanza

Napoli-Spezia 3-0: Al 32′ a segnare è Matteo Politano

Napoli-Spezia 4-0: Al 40′ gol di Elif Elmas

Napoli-Spezia 4-1: Al 71′ lo Spezia accorcia le distanze con Emmanuel Quartsin Gyasi

Napoli-Spezia 4-2: due minuti dopo, al 73′ a segnare per i liguiri è Gennaro Acampora

fonte ansa