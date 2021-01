Share This





















Fino all’8 febbraio si può candidarsi per il progetto del Servizio Civile Universale: un’opportunità per i giovani di vivere un anno a contatto con il patrimonio artistico di Parma Capitale Italiana della Cultura.

Il Settore Cultura del Comune di Parma aderisce al Servizio Civile Universale per l’anno 2021 con il progetto “Giallo Parma – Energia Dentro”, coordinato dal Consorzio di Solidarietà Sociale, nell’ambito del bando nazionale indetto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto di volontariato “Giallo Parma – Energia Dentro” è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni interessati ad avvicinarsi al patrimonio storico, artistico e culturale, che dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

Sono 14 i posti disponibili all’interno delle strutture del Settore Cultura del Comune di Parma per i giovani volontari che vorranno mettere in gioco le proprie capacità e competenze nel campo culturale e vivere un anno a stretto contatto con la bellezza, la creatività, l’arte, in occasione di Parma Capitale della Cultura per l’anno 2021.

I posti, per i quali è saranno così suddivisi:

4 volontari presso il Castello dei Burattini a supporto delle attività di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 + 21 che saranno impegnati principalmente sullo sviluppo e il potenziamento del progetto di volontariato culturale, che ha preso avvio nel 2020, con attività che spazieranno dalla cura del sito web al contatto costante con i volontari, dalla partecipazione attiva all’organizzazione delle principali iniziative e rassegne in programma;

2 volontari presso la Casa della Musica che custodisce l’archivio Storico del Teatro Regio, è sede museale (Museo dell’Opera, Casa del Suono, Museo Casa Natale Toscanini), sede di una Biblioteca mediateca specializzata in musica e ospita nei propri spazi numerosi eventi musicali. I volontari potranno immergersi nel lavoro archivistico di elencazione e di controllo degli inventari avvicinandosi al ricco patrimonio documentale del Teatro Regio (comprensivo di carteggi, manifesti, registrazioni audio e video, fotografie, libretti, bozzetti e figurini, dal 1816 al 2001); saranno inoltre coinvolti nelle diverse attività didattiche e nell’organizzazione della mostra “Opera! il palcoscenico della società”;

2 volontari presso la Pinacoteca Stuard che saranno impegnati nell’attività dei Musei civici del Complesso del San Paolo: dall’accoglienza dei visitatori alla valorizzazione della didattica museale, dall’inventario del patrimonio artistico dislocato negli immobili comunali alla mappatura del patrimonio monumentale del Comune di Parma, dall’assistenza archivistica e alla catalogazione dei beni librari, alla collaborazione alle fasi conclusive del progetto Google Arts & Culture;

6 volontari presso la Biblioteche Comunali distribuiti tra Biblioteca Civica, Biblioteca Alice e Cesare Pavese dove saranno impegnati a: promuovere l’alfabetizzazione digitale favorendo la fruizione delle risorse culturali attraverso attività di sportello digitale e assistenza alla biblioteca digitale Emilib, a favorire l’educazione alla crossmedialità per i ragazzi e le ragazze delle scuole, a collaborare con gli educatori dello Spazio Giovani della Civica per laboratori con gli adolescenti e con i bibliotecari delle biblioteche Alice e Pavese per l’ideazione di laboratori formativi tematici rivolti a bambini e scuole.

Oltre ai 14 posti sopra elencati, afferenti al Settore Cultura del Comune di Parma, il progetto “Giallo Parma – Energia Dentro” mette a disposizione anche altri quattro posti per l’Archivio Storico Comunale e due posti presso il CAI – Club Alpino Italiano.

Il Servizio Civile Universale consente ai ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni di impegnarsi per un anno a 25 ore la settimana in azioni concrete a beneficio delle comunità. A fronte di questo impegno, che consentirà di valorizzare le proprie competenze, sarà riconosciuto un rimborso spese di € 439,50 mensili.

Per consultare il bando completo https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf

Al link https://cssparma.it/wp-content/uploads/2020/12/SCU_progetto_GIALLO-PARMA-ENERGIA-DENTRO.pdf è possibile consultare la scheda completa del progetto Giallo Parma – Energia Dentro, e a https://cssparma.it/wp-content/uploads/2021/01/GIALLO-PARMA_scheda-sintetica.pdf la scheda sintetica.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021 esclusivamente online.

Tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sul sito www.cssparma.it/come-candidarsi

Info: www.serviziocivileparma.it

Per informazioni è inoltre possibile contattare la Referente del Consorzio Solidarietà Sociale Paola Valinotti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al numero 0521.993350.