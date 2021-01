I Concerti del Boito 2021

Share This





















VIII edizione

28 appuntamenti inseriti in Parma 2020+21, realizzati dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” in collaborazione con Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma, Pastorale Universitaria di Parma.

In streaming gratuito: sul canale YouTube del Conservatorio “Arrigo Boito”.

In presenza: I Concerti del Boito riapriranno al pubblico non appena sarà consentito.

Ripartono dallo streaming, con la promessa di riaprire al pubblico non appena sarà consentito, “I Concerti del Boito”, riprendendo il filo del discorso là dove si era interrotto. L’ottava edizione della stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, dedica due cicli a Ludwig van Beethoven, una serie di appuntamenti alla musica eclettica, offrendo poi un’ampia panoramica sulla musica antica, classica, contemporanea e jazz. Ventotto gli appuntamenti in programma dal 27 gennaio al 16 dicembre 2021, di cui saranno protagonisti docenti e studenti dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale parmigiano, visibili in streaming gratuito sul canale YouTube del Conservatorio “Arrigo Boito” finché non sarà possibile riaprire le sale da concerto al pubblico. Inserita nella programmazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, la stagione avrà diverse sedi grazie al rinnovarsi delle collaborazioni con il Comune di Parma – Casa della Musica, l’Università di Parma e la Pastorale Universitaria di Parma. “I Concerti del Boito” si svolgeranno infatti nell’Auditorium del Carmine, nella Sala dei Concerti di Palazzo Cusani, nell’Aula Magna dell’Ateneo, nella Chiesa di San Rocco e, durante la stagione estiva, nel Chiostro Maggiore del Conservatorio “Arrigo Boito”.

Il primo appuntamento, mercoledì 27 gennaio alle 17.00, sarà il “Concerto per il Giorno della Memoria”, dedicato a compositori che hanno saputo raccontare gli orrori della guerra, dell’esilio, ma anche la forza della preghiera, la speranza, il desiderio di pace. Il calendario proseguirà con alcuni approfondimenti su Mozart, sulle donne compositrici, sul tema “Musica e umorismo” e sulla musica antica. Il “Ciclo Beethoven”, esplorerà le opere del compositore di cui nel 2020 ricorrevano i 250 anni dalla nascita, ragionando anche su quello che ha significato la sua produzione per i contemporanei e per le epoche successive. “Musica Eclettica” è invece il titolo di una serie di concerti che prende spunto dalla poliedrica creatività di Bruno Maderna per esplorare anche altri repertori, a volte appartenenti a periodi storici lontani. Il progetto “Le trascrizioni delle Sinfonie di Beethoven” proporrà, infine, sei appuntamenti con i capolavori beethoveniani trascritti per formazioni cameristiche con pianoforte.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di formazione permanente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. Per informazioni: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it; Casa della Musica, P. le San Francesco (43121 Parma), tel. 0521 031170, infopoint@lacasadellamusica.it.

I concerti sono visibili in streaming gratuito sulla pagina YouTube del Conservatorio (https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZsxXSbn4vsH1k8YKG42jn0nSjd9Zwsk), e riapriranno gratuitamente al pubblico non appena possibile.

Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00 – Auditorium del Carmine

Concerto per il Giorno della Memoria

Docenti e studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”

Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco, A. Casella, Padre Komitas, L. Sinigaglia, A. Schönberg,

Rebora, L. Bernstein, I. Stravinskij, E. Cruz, musica Klezmer

Giovedì 4 febbraio 2021, ore 20.30 – Sala dei Concerti della Casa della Musica

Mozart nelle pièces di Puskin: il genio, l’invidia e l’amore

Ensemble coordinato da Leonardo Bartali

Alessia Cavuoti, soprano – Alberta Stefani, violino – Leonardo Bartali, viola – Marcella Cambianica, clarinetto – Claudia Gori, pianoforte

Giovanni Loi e Teresa Poggiali, voci recitanti

Note di regia e adattamento dei testi di Puskin a cura di Giovanni Loi

Musiche liberamente ispirate alle pièces teatrali di Mozart, Salieri e al Convitato di Pietra di Puskin

Giovedì 18 febbraio 2021, ore 20.30 – Sala dei Concerti della Casa della Musica

Maderna – Verlaine

Classi di Musica vocale da camera di Reiko Sanada e Francesco Moi

Liriche di Verlaine su musiche di B. Maderna, G. Fauré, C. Debussy, R. Hahn, R. Zandonai, A. Casella, V. Bucchi, R. Piritore

Giovedì 11 marzo 2021, ore 20.30 – Sala dei Concerti della Casa della Musica

Le musiciste nella storia

Adriana Cicogna, mezzosoprano

Pierluigi Puglisi, pianoforte

Musiche di B. Strozzi, F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Wieck Schumann, P. Viardot Garcia, C. Chaminade, A. Schindler Mahler, L. Boulanger, N. Boulanger, H.H.A. Beach, E. Olivieri Sangiacomo

Giovedì 18 marzo 2021, ore 20.30 – Sala dei Concerti della Casa della Musica

Laboratorio di Retorica Musicale – LabRetMus:

Musica e umorismo

Ilaria Poldi, direttrice di coro

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi

Classe di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica di Roberta Faroldi

Musiche di E. Chabrier, M. Ravel, E. Satie, F. Poulenc

Giovedì 8 aprile 2021, ore 20.30 – Sala dei Concerti della Casa della Musica

Una serata a casa Mozart, Vienna 1788

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi

Classe di clarinetto di Roberto Saltini

Musiche di W.A. Mozart

Giovedì 13 maggio 2021, ore 20.30 – Aula Magna dell’Università di Parma

Serenate

Ensemble Suono Condiviso del Conservatorio “Arrigo Boito”, coordinato da Leonardo Bartali

Musiche di W.A. Mozart, A. Talmelli, B. Maderna, L. van Beethoven

Giovedì 20 maggio 2021, ore 20.30 – Aula Magna dell’Università di Parma

L’altro Beethoven. Le opere del genio di Bonn nelle trascrizioni storiche per chitarra

Massimo Felici e Giuseppe Pepicelli, chitarra

Studenti della Scuola di Chitarra del Conservatorio “Arrigo Boito”

Domenica 13 giugno 2021, ore 17.00 – Chiesa di San Rocco

Virtuosi itineranti

Alessandro Ciccolini, violino barocco

Francesco Baroni, clavicembalo

Musiche di J.B. Senaille, F. M. Veracini, M. Mascitti

Domenica 27 giugno 2021, ore 17.00 – Chiesa di San Rocco

Viaggio alla corte di Napoli

Compagnia de’ violini: Alessandro Ciccolini – Davide Medas – Domenico Scicchitano – Dario Landi – Francesco Monica – Francesco Baroni

Musiche di G. Avitrano, P. Marchitelli, G.C. Cailò

CICLO BEETHOVEN

Martedì 29 giugno 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

I più rappresentativi Trii con pianoforte di Beethoven

Luigi Mazza, violino

Michele Ballarini, violoncello

Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Mercoledì 30 giugno 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Colloqui di fantasia e d’invenzione

Grazia Serradimigni, violino – Roberto Molinelli, viola – Michele Ballarini, violoncello – Giancarlo Pavan, contrabbasso – Raffaele D’Aniello, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Giovedì 1 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

L.v.B. Un capolavoro double face

Francesco Zarba, clarinetto

Enrico Contini, violoncello

Giampaolo Nuti, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Martedì 6 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Il testamento pianistico di Beethoven

Andrea Dembech, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Mercoledì 7 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Da Mozart a Facchinetti… pensando a “Per Elisa”

Ensemble vocale-strumentale diretto da Tommaso Ziliani

Musiche di F. Soana, W.A. Mozart, L. van Beethoven, P. Castaldi, T. Ziliani, G. Facchinetti

Giovedì 8 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

L’artista eroico

Sergio Messina, violino

Marino Nicolini, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Martedì 13 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Folk Songs. L’Europa di Beethoven

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi

Gruppo di Musica Contemporanea (GMC) del Conservatorio “Arrigo Boito” diretto da Danilo Grassi

Musiche di L. van Beethoven, L. Berio

Mercoledì 14 luglio 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Maestrie immortali

Riccardo Sandiford, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

CICLO MUSICA ECLETTICA

Lunedì 13 settembre 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Cello & Harp: da Vivaldi ai contemporanei

Francesco Maria Parazzoli, violoncello

Emanuela Degli Esposti, arpa

Musiche di A. Vivaldi, J.S. Bach, F. Bellini, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Castelnuovo-Tedesco, C. Debussy, E. Ghezzi, G. Faurè, M. de Falla

Martedì 14 settembre 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Colta, jazz, o minimalista?

Alberto Tacchini – Pierluigi Puglisi, due pianoforti

Musiche di S. Ciani, J. Cage, C. Corea, R. Sakamoto

Mercoledì 15 settembre 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

L’ecletticità dell’arpa e della danza

Giorgia Panasci e Licia Gueli, arpa

Alice Scarrone, danzatrice

Musiche di B. Maderna e C. Salzedo

Giovedì 16 settembre 2021, ore 20.30 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”

Improvised Chironomy

Roberto Bonati con studenti del Laboratorio di Improvvisazione 2019-2020

LE TRASCRIZIONI DELLE SINFONIE DI BEETHOVEN

Sabato 13 novembre 2021 – Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 1, op. 21

Sinfonia n. 2, op. 36

Sabato 20 novembre 2021 – Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 3, op. 55 “Eroica”

Sinfonia n. 4, op. 60

Sabato 27 novembre 2021 – Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 5, op. 67

Sinfonia n. 6, op. 68 “Pastorale”

Sabato 4 dicembre 2021 – Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 7, op. 92

Sinfonia n. 8, op. 93

Sabato 11 dicembre 2021 – Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 9, op. 125 “Corale”

Giovedì 16 dicembre 2021 – Auditorium del Carmine

Studio sugli appunti della Sinfonia n. 10, per il compleanno di L.v.B.