Tris di mercato, il Parma ci prova: Fazio, Pulgar e Vazquez

La giostra del calciomercato continua a sparare nomi e ipotesi di ogni tipo.

Il Parma non ha ancora piazzato il primo colpo, ma a breve sarà ufficiale Conti del Milan (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza). Intanto il ds Carli è molto attivo su più fronti e cerca rinforzi per ogni reparto.

Tre le operazioni calde che il Parma spera di chiudere nelle prossime ore, al massimo ad inizio prossima settimana: Franco Vazquez del Siviglia (31 anni, contratto in scadenza), Federico Fazio della Roma (33 anni, contratto in scadenza) e Erick Pulgar della Fiorentina (27 anni). I primi due lasceranno i propri club di appartenenza solo a titolo definitivo, mentre per Pulgar si lavoro ad un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tre nomi caldi, tre nomi su cui il Parma sta lavorando con insistenza nelle ultime ore, senza tralasciare le piste alternative, una di queste porta al difensore 21enne del Barcellona Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito al Benfica.

(Nella foto l’italo-argentino Franco Vazquez – Foto Sevilla Fc)

fonte sportparma