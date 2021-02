Covid: i contagi schizzano a 13.189, i morti sono 476. A Varese primo caso di variante sudafricana in Italia

Sono stati 279.307 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute.

Martedì i test positivi erano stati 9.660. Le vittime sono 476 (martedì erano state 499).

Sono 279.307 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (35 mila più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (il giorno prima era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.145 e sono 69 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 133. I ricoverati con sintomi sono invece 20.071, quindi 246 in meno di ieri.

A Varese primo caso di variante sudafricana in Italia – “È in corso di valutazione presso l’Ospedale di Varese dell’Asst Sette Laghi il primo caso di variante sudafricana di Sars-Cov-2, ad oggi, osservato in Italia”: è quanto si legge in un comunicato dell’azienda sanitaria di Varese. La variante sudafricana è stata riscontrata in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un paese africano all’aeroporto di Malpensa, risultato positivo ad un tampone eseguito presso l’Ospedale di Varese dove è stato ricoverato e dove la variante è stata identificata dal Laboratorio di Microbiologia. Il campione sarà inviato per la conferma prevista all’Istituto Superiore di Sanità.

fonte ansa